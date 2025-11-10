Autoabsatz in China schrumpft im Oktober

(Reuters) - Der chinesische Automarkt hat im Oktober seine achtmonatige Wachstumsphase beendet.

Der Fahrzeugabsatz schrumpfte um 0,8 Prozent auf 2,27 Millionen Stück, wie aus Daten des chinesischen Autoverbandes CPCA vom Montag hervorgeht. Noch im September war es um 6,6 Prozent nach oben gegangen. Bei Elektroautos legte der Absatz mit 7,3 Prozent halb so stark zu wie im Vormonat.

Im kommenden Jahr werden die Steuererleichterungen für Elektroautos und Plug-in-Hybride in China halbiert. Einige Autobauer wie Xiaomi, Nio oder Li Auto bieten deswegen ihren Kunden Preisnachlässe, wenn diese ihre Fahrzeuge erst 2026 entgegen nehmen. Zudem läuft eine staatliche Abwrackprämie zum Jahresende hin aus, über die bislang mehr als zwölf Millionen Gebrauchtwagen aus dem Verkehr gezogen wurden.