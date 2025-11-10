W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Nach acht Wachstumsmonaten in Folge

Autoabsatz in China schrumpft im Oktober

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: liyuhan/Shutterstock.com

(Reuters) - Der chinesische Automarkt hat im Oktober seine achtmonatige Wachstumsphase beendet.

Der Fahrzeugabsatz schrumpfte um 0,8 Prozent auf 2,27 Millionen Stück, wie aus Daten des chinesischen Autoverbandes CPCA vom Montag hervorgeht. Noch im September war es um 6,6 Prozent nach oben gegangen. Bei Elektroautos legte der Absatz mit 7,3 Prozent halb so stark zu wie im Vormonat.

Im kommenden Jahr werden die Steuererleichterungen für Elektroautos und Plug-in-Hybride in China halbiert. Einige Autobauer wie Xiaomi, Nio oder Li Auto bieten deswegen ihren Kunden Preisnachlässe, wenn diese ihre Fahrzeuge erst 2026 entgegen nehmen. Zudem läuft eine staatliche Abwrackprämie zum Jahresende hin aus, über die bislang mehr als zwölf Millionen Gebrauchtwagen aus dem Verkehr gezogen wurden.

Das könnte dich auch interessieren

Fränkischer Auto- und Industriezulieferer
Schaeffler investiert in Roboter - Turboladegeschäft in China verkauft04. Nov. · Reuters
Schaeffler investiert in Roboter - Turboladegeschäft in China verkauft
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025
Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindetgestern, 21:54 Uhr · onvista
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzial06. Nov. · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden