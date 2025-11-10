Baidu im Wandel: Vom Suchriesen zum globalen KI-Visionär

Im Schatten des geopolitischen Chip-Streits baut Baidu mit seinem „Ernie Bot“ und eigenen KI-Chips eine einzigartige Position auf. Das Cloud-Geschäft wird zum Hauptwachstumstreiber, während das traditionelle Werbegeschäft stagniert. Nachfolgend wird thematisiert, welche strategischen Vorteile Baidu im Rennen um die Künstliche Intelligenz gegenüber westlichen und chinesischen Rivalen besitzt.

Kerngeschäft und das vielfältige Lösungsangebot

Das Fundament von Baidu bildet, ähnlich wie bei Google im Westen, das dominierende Suchmaschinengeschäft in China. Hier generiert der Konzern einen Großteil seiner Umsätze durch Online-Marketing und Werbung über die Baidu-App. Dieses Kerngeschäft, das sogenannte „Baidu Core“, bietet Kunden neben der Websuche auch eine breite Palette an digitalen Lösungen und Ökosystemen: Dazu gehören Dienste wie die Online-Enzyklopädie Baidu Wiki, das soziale Netzwerk Baidu Post und Plattformen für Kurzvideos. Allerdings steht dieses traditionelle Werbegeschäft, wie aktuelle Quartalszahlen mehrfach zeigten (zuletzt gab es teilweise Rückgänge im Online-Marketing-Umsatz), unter Druck, was auf die schwächere chinesische Konjunktur und den Übergang zu neuen KI-gestützten Suchfunktionen zurückzuführen ist. Umso wichtiger wird daher der Ausbau der neuen, zukunftsorientierten Geschäftsfelder.