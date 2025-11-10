W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: FORTEC Electronic AG (von Montega AG): Kaufen

10.11.2025
Original-Research: FORTEC Electronic AG - von Montega AG

10.11.2025 / 10:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Electronic AG

     Unternehmen:               FORTEC Electronic AG
     ISIN:                      DE0005774103

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.11.2025
     Kursziel:                  17,00 EUR (zuvor: 20,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

CEO abberufen, Konzernabschluss vertagt - Rating bestätigt

FORTEC Elektronik hat am 6.10. überraschend eine sofortige Abberufung der
bisherigen CEO Sandra Maile 'aus wichtigem Grund' gemeldet und die für
30.10. angekündigte Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2024/2025 am
vorletzten Donnerstag kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben. Der
Jahresabschluss der AG wurde dagegen wie geplant veröffentlicht.

Neubesetzung der Unternehmensführung: Gemäß der ersten Ad-hoc-Meldung hat
darüber hinaus Vorstand Ulrich Ermel den Aufsichtsrat am 30. September 2025
darüber informiert, für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu
stehen und spätestens zum Ablauf seines Vertrages am 30. Juni 2026 aus dem
Vorstand auszuscheiden. In einem strukturierten Verfahren plant der
Aufsichtsrat daher nun den Vorstand bis Mitte nächsten Jahres insgesamt neu
zu besetzen. Mit Verweis auf das zurzeit anspruchsvolle wirtschaftliche
Umfeld und die zuletzt mehrfache Verfehlung der Guidance geht damit auch das
erklärte Ziel einher, 'die FORTEC Gruppe strategisch und markttechnisch so
aufzustellen, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend
dynamischen Marktumfeld nachhaltig sichert.'

Prüfung des Konzernabschlusses steht noch aus: Laut der zweiten Ad-hoc wurde
der Jahresabschluss der FORTEC Elektronik AG für das Geschäftsjahr 2024/2025
vom Abschlussprüfer am 30.09.2025 mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen. Aufgrund eines noch abschließend zu klärenden
Sachverhalts in einer ausländischen Tochtergesellschaft, der wiederum mit
der Abberufung der CEO im Zusammenhang steht, konnte die Prüfung des
Konzernabschlusses bislang jedoch nicht abgeschlossen werden. Ein neuer
Veröffentlichungstermin soll schnellstmöglich bekannt gegeben werden.

Unsere Einschätzung: Angesichts der Unsicherheit rund um die plötzliche
Veränderung im Vorstand und die verspätete Bilanzvorlage ist der Aktienkurs
seit Anfang Oktober in der Spitze um rund 34% gefallen (entspricht ca. 16,7
Mio. EUR Marktkapitalisierung). Wenngleich uns der genaue Hintergrund der
Vorgänge bei FORTEC auch nach einem Gespräch mit Vorstand Ulrich Ermel nicht
im Detail bekannt ist, erscheint uns der Kurssturz völlig überzogen. Unseres
Erachtens liegt der Abberufung der bisherigen CEO in erster Linie ein
personenbezogener Konflikt zwischen Vorstand und Aufsichtsrat zugrunde.
Bilanziell verfügte FORTEC zum letzten berichteten Bilanzstichtag
(31.3.2025) über eine solide finanzielle Basis mit einer Eigenkapitalquote
von rund 72% und Net Cash i.H.v. knapp 20 Mio. EUR (vor Kaufpreiszahlung für
Nottrot; vgl. Comment vom 23.7.). Auch haben wir nicht den Eindruck, dass es
signifikanter Abschreibungen bedarf oder eine Korrektur der am 26.8.
veröffentlichten vorläufigen FY-Zahlen (vgl. Comment vom 3.9.) erforderlich
ist. Aus dem Jahresabschluss der AG geht lediglich hervor, dass eine
Wertberichtigung auf die Beteiligung FORTEC United States Corp. von 0,57
Mio. EUR vorgenommen wurde. Als größter cash-wirksamer Effekt bei FORTEC
droht u.E. mithin eine Geldbuße der BaFin für die verspätete
Berichtsvorlage.

Dividendenvorschlag ernüchternd: Des Weiteren soll sich der
Dividendenvorschlag für das abgelaufene GJ 2024/2025 auf 0,40 EUR je Aktie
belaufen (Vj.: 0,85 EUR), womit die Ausschüttung nur geringfügig aus der
Substanz erfolgen dürfte (MONe EPS: 0,39 EUR). Angesichts der kerngesunden
Bilanz hatten wir sogar mit einer nach wie vor stabilen Dividende gerechnet.
Letztendlich dürfte die deutliche Dividendenkürzung das anhaltend schwierige
Marktumfeld widerspiegeln, die hohe Ausschüttungsquote aber auch Kontinuität
zum Ausdruck bringen.

Prognosen gesenkt: Jüngst hatte der Closest Peer DATA MODUL für Q3/25
(entspricht FORTECs Q1 25/26) einen Umsatzrückgang von 9,7% yoy und ein
negatives EBIT von -2,1 Mio. EUR (Vj.: +2,1 Mio. EUR) gemeldet und auf eine
angespannte gesamtwirtschaftliche Lage verwiesen. Der Auftragseingang
verbesserte sich hingegen yoy um ca. 4,7% und die Guidance für Umsatzerlöse
und Auftragseingang wurde auf -5% bis +5% im Auftragseingang (zuvor: -10%
bis +10%) und -8% bis 0% im Umsatz (zuvor: -20% bis 0%) angepasst. Auch
liefern die aktuellen Konjunkturdaten des Branchenverbands ZVEI u.E. erste
Entspannungssignale hinsichtlich der Marktentwicklung. Hier zeigte sich im
Zeitraum Januar-August 2025 ein Auftragsplus von 3,3% yoy (Inland: -4,5%;
Ausland: +10,1%) und mit Ausnahme des Monats Juli legten die Neubestellungen
in fünf der letzten sechs Monate zu. Nichtsdestotrotz erachten wir unsere
bisherigen Prognosen für FORTECs Entwicklung in 2025/2026ff., die schon im
laufenden Geschäftsjahr von einem Erlöswachstum >7% und einer kräftigen
Margenerholung ausgingen, mittlerweile als zu hoch, sodass wir uns kurz- und
mittelfristig defensiver positionieren. Nicht zuletzt haben wir unsere
TV-Marge um 100 BP auf 6,0% gesenkt (historischer 5Y-Ø: 7,3%).

Fazit: Nach einer in der jüngeren Vergangenheit ohnehin schwachen operativen
Performance hat die Unruhe in der Führungsebene FORTECs den Kursverfall noch
beschleunigt (YTD: -43%). Wir halten das Chance-Risiko-Verhältnis auf dem
aktuellen Kursniveau (KBV: 0,6) und bei einem Net Cash-Bestand je Aktie
i.H.v. aktuell ca. 3,50 EUR (MONe; nach Kaufpreiszahlung Nottrot) trotz der
noch bestehenden Ungewissheit rund um den Vorstandswechsel für attraktiv.
Folglich behalten wir unser Rating 'Kaufen' unverändert bei, senken das
Kursziel infolge der Prognoseanpassungen aber auf 17,00 EUR (zuvor: 20,00
EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=680ce582bb27ef4d9c9958fa36476220

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=969c2b18-be16-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2226858 10.11.2025 CET/CEST

