ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1050 Euro - 'Outperform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Folgen der US-Importzölle seien nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet, schrieb Philippe Lorrain am Montagabend in seiner Rückschau auf die Zahlen zum dritten Quartal. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen profitiere von seiner Preissetzungsmacht./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1050 Euro - 'Outperform'gestern, 21:20 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindet09. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis