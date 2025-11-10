W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1050 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum dritten Quartal von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Auswirkungen der US-Zölle seien nicht so schlimm wie befürchtet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC

Rational

