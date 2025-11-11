EQS-AFR: WashTec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: WashTec AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

WashTec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



11.11.2025 / 08:20 CET/CEST

Hiermit gibt die WashTec AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort:

https://ir.washtec.de/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort:

https://ir.washtec.de/en/financial_reports/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026

Ort:

https://ir.washtec.de/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026

Ort:

https://ir.washtec.de/en/financial_reports/

Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Internet: www.washtec.de

