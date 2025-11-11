EQS-AFR: WashTec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
11.11.2025 / 08:20 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die WashTec AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort:
https://ir.washtec.de/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort:
https://ir.washtec.de/en/financial_reports/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026
Ort:
https://ir.washtec.de/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026
Ort:
https://ir.washtec.de/en/financial_reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WashTec AG
|Argonstraße 7
|86153 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.washtec.de
