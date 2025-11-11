EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.11.2025 / 20:39 CET/CEST
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Glasgow , 11.11.2025
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Kontron AG
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Name: Morgan Stanley
Sitz: Wilmington, Delaware
Staat: USA
4. Namen der Aktionäre: Morgan Stanley & Co. International plc
5. Datum der Schwellenberührung: 7.11.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
0,25 %
|
4,80 %
|
5,06 %
|
63 860 568
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
0,12 %
|
5,02 %
|
5,14 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000A0E9W5
|0
|162 644
|0,00 %
|0,25 %
|Subsumme A
|162 644
|0,25 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Right of recall over securities lending agreements
|at any time
|at any time
|2 242 733
|3,51 %
|Subsumme B.1
|2 242 733
|3,51 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Equity Swap
|From 03.12.2025 to 30.11.2026
|at any time
|Cash
|824 195
|1,29 %
|Subsumme B.2
|824 195
|1,29 %
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|Morgan Stanley
|2
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|1
|3
|Morgan Stanley & Co. LLC
|2
|0,00 %
|3,04 %
|3,04 %
|4
|Morgan Stanley International Holdings Inc.
|1
|5
|Morgan Stanley International Limited
|4
|6
|Morgan Stanley Investments (UK)
|5
|7
|Morgan Stanley & Co. International plc
|6
|0,25 %
|1,76 %
|2,01 %
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
The notification was triggered as a result of an exercise of a right of recall over securities lending agreements
Glasgow am 11.11.2025
11.11.2025 CET/CEST
