IRW-News: Air T, Inc.: Air T begrüßt Kreditoren-Unterstützung für Rex-Akquisition

IRW-PRESS: Air T, Inc.: Air T begrüßt Kreditoren-Unterstützung für Rex-Akquisition

Minneapolis, MN / ACCESS Newswire / 11. November 2025 / Air T, Inc. (NASDAQ:AIRT) freut sich bekanntzugeben, dass die Mehrheit der Gläubiger von Rex - sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch des Wertes - bei der zweiten Gläubigerversammlung am 11. November 2025 für unser Angebot zur Übernahme von Rex gestimmt hat.

Diese starke Unterstützung spiegelt das Vertrauen in unsere Vision für Rex und unser Engagement für die regionale Luftfahrt in Australien wider. Wir nehmen unsere Verpflichtungen gemäß der vorgeschlagenen Unternehmensvereinbarung ernst.

Wir gehen davon aus, dass die Verwalter beabsichtigen, die Transaktion bis zum Jahresende abzuschließen, und arbeiten eng mit allen Parteien zusammen, um einen reibungslosen und zeitnahen Abschluss sicherzustellen.

Air T ist dankbar für die Unterstützung, die während dieses Prozesses gezeigt wurde, und freut sich darauf, die Übernahme abzuschließen und ein neues Kapitel für Rex und die regionalen Gemeinden in ganz Australien zu beginnen.

HINWEIS ZU FRAGEN DER STAKEHOLDER

Wenn Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung oder anderen Themen rund um Air T haben, nutzen Sie bitte unsere interaktive Q&A-Funktion auf Slido.com. Zugriff zum Einreichen von Fragen erhalten Sie über unsere Website. Wir beabsichtigen, diesen Link offen und für Fragen der Aktionäre verfügbar zu halten. Über Slido eingereichte Fragen werden live und schriftlich auf unserer Jahreshauptversammlung sowie vierteljährlich in schriftlicher Form beantwortet.

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund rechtlicher und praktischer Anforderungen nicht jede eingereichte Frage beantworten können, jedoch beabsichtigen wir, alle angemessenen und relevanten Fragen schriftlich zu beantworten.

Über Air T, Inc.

Air T, Inc. wurde 1980 gegründet und ist ein Portfolio leistungsstarker Unternehmen und Finanzanlagen. Die einzelnen Mitglieder agieren unabhängig voneinander, sind aber dennoch miteinander verbunden. Die Kernsegmente des Unternehmens sind Nachtluftfracht, Bodenausrüstung, Verkehrsflugzeuge, Triebwerke und Ersatzteile sowie digitale Lösungen. Unser Ziel ist es, den Cashflow nach Steuern pro Aktie von Air T zu steigern, zu festigen und zu diversifizieren. Unser Ziel ist es, die Kerngeschäfte von Air T auszubauen und bei Gelegenheit in benachbarte und andere Branchen zu expandieren. Wir wollen Wachstum aktivieren, Herausforderungen meistern und gleichzeitig allen Stakeholdern einen bedeutenden Mehrwert bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.airt.com. Die Informationen auf unserer Website dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht Bestandteil dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich derjenigen im Abschnitt Überblick, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und beziehen sich auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse, die Pläne, die Ziele, die zukünftige Leistung und das Geschäft des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind solche, denen die Wörter glaubt, ausstehend, zukünftig, erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, schätzt, hängt ab, wird oder ähnliche Ausdrücke vorangestellt sind, folgen oder enthalten sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, unter anderem aufgrund potenzieller Risiken und Ungewissheiten wie:

· Unfähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit durch Bank- oder andere Finanzierungen oder durch den Verkauf oder die Ausgabe von Schuldverschreibungen oder Aktien zu finanzieren;

· wirtschaftliche und branchenbezogene Bedingungen in den Märkten des Unternehmens;

· Risiko, dass Verträge mit FedEx gekündigt oder zum Nachteil geändert werden könnten;

· Risiko, dass die Anzahl der für FedEx betriebenen Flugzeuge reduziert wird;

· Risiko, dass GGS-Kunden bedeutende Bestellungen für Enteisungsgeräte aufschieben oder reduzieren;

· Auswirkungen terroristischer Aktivitäten oder bewaffneter Konflikte auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten oder im Ausland;

· Änderungen der US-amerikanischen und ausländischen Handelsvorschriften und Zölle;

· Fähigkeit des Unternehmens, seine Kostenstruktur für Betriebsausgaben oder unerwartete Kapitalanforderungen zu managen und diese an sich ändernde Kundendienstanforderungen und Produktionsmengen anzupassen;

· Fähigkeit des Unternehmens, Schuldendienstvereinbarungen einzuhalten und bestehende Schulden zu refinanzieren;

· Risiko von Verletzungen oder anderen Schäden, die durch Unfälle im Zusammenhang mit dem Nachtfrachtbetrieb des Unternehmens, verkauften Ausrüstungen oder Teilen und/oder erbrachten Dienstleistungen entstehen;

· die Marktakzeptanz der kommerziellen und militärischen Ausrüstung und Dienstleistungen des Unternehmens;

· der Wettbewerb durch andere Anbieter ähnlicher Ausrüstungen und Dienstleistungen;

· Änderungen der staatlichen Regulierung und Technologie;

· Änderungen des Wertes von marktfähigen Wertpapieren, die als Investitionen gehalten werden;

· milde Winterwetterbedingungen, die die Nachfrage nach Enteisungsgeräten verringern;

· Marktakzeptanz und operativer Erfolg des Flugzeug-Asset-Management-Geschäfts und des damit verbundenen Joint Ventures für Flugzeugkapital; und

· trotz unserer derzeitigen Verschuldung können wir und unsere Tochtergesellschaften möglicherweise noch wesentlich mehr Schulden aufnehmen. Dies könnte die mit unserer erheblichen Verschuldung verbundenen Risiken weiter verschärfen.

Eine zukunftsgerichtete Aussage ist weder eine Vorhersage noch eine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Umstände, und diese zukünftigen Ereignisse oder Umstände müssen nicht notwendigerweise eintreten. Wir sind nicht verpflichtet und lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

KONTAKT

Tracy Kennedy

Chief Financial Officer

tkennedy@airt.com

704-264-5102

QUELLE: Air T, Inc.

