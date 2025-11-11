Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland plant Aktienrückkauf - Kurs steigt
dpa-AFX · Uhr
BESSENHEIM (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland will angesichts seiner robusten Kassenlage eigene Aktien zurückkaufen. So sollen bis zu 40 Millionen Euro für bis zu 5 Prozent des Grundkapitals ausgegeben werden, teilte der SDax -Konzern am Dienstag in Bessenheim mit. Voraussichtlich soll der Rückkauf Ende November beginnen und bis zum Ende des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Bis zum März 2027 gebe es keine ausstehenden Fälligkeiten von Schulden, hieß es weiter zur Begründung. Der Hauptversammlung im kommenden Mai soll vorgeschlagen werden, die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien zu erneuern. Die Aktie von SAF-Holland baute ihre Kursgewinne auf 2,6 Prozent aus./men/jha/
