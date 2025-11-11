W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Straumann Group Kapitalmarkttag 2025

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Straumann Group Kapitalmarkttag 2025

11.11.2025 / 13:30 CET/CEST

Datum: Dienstag, 25. November 2025

Zeit: 9.00 – circa 13.30 Uhr MEZ

Die Straumann Group freut sich, Sie zu ihrem Kapitalmarkttag 2025 am Dienstag, den 25.November 2025, einzuladen.

Wir werden auf die erzielten Fortschritte zurückblicken und unsere Vision sowie unsere Verpflichtungen erneut beleuchten. Die Veranstaltung wird die wichtigsten bisherigen Erfolge der Gruppe hervorheben und unsere mittel- bis langfristige Strategie und Wachstumsziele vorstellen. Darüber hinaus werden wir auf die sich wandelnde Marktdynamik und die beschleunigten Trends eingehen, die unsere Branche weiterhin prägen und unsere Transformation vorantreiben. Die Präsentationen und die Fragerunde werden auf Englisch von der Geschäftsleitung gehalten.

Sie können den Webcast unter www.straumann-group.com/webcast verfolgen. Eine Aufzeichnung wird nach der Veranstaltung verfügbar sein. Um an der Fragerunde teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte im Voraus für die Telefonkonferenz über den entsprechenden Link. Wir empfehlen ausserdem, die Präsentation im Vorfeld über den Direktlink in der Medienmitteilung auf www.straumann-group.com herunterzuladen, bevor Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an investor.relations@straumann.com.

Mit freundlichen Grüssen

Straumann Group

Corporate Communications & Investor Relations

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Straumann Holding AG
Peter Merian-Weg 12
4052 Basel
Schweiz
Telefon:+41619651239
Fax:+41 61 965 11 06
E-Mail:silvia.dobry@straumann.com
Internet:www.straumann-group.com
ISIN:CH1175448666
Valorennummer:914326
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2227774
Ende der MitteilungEQS News-Service

2227774 11.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Straumann Holding

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden