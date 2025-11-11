W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Uber: Robotaxis eröffnen ein Milliarden-Potenzial und runden die Plattformstrategie ab!

DZ BANK · Uhr
Artikel teilen:

Uber: Robotaxis eröffnen ein Milliarden-Potenzial und runden die Plattformstrategie ab!


Uber will sich zur zentralen „Everything-App“ für nahezu alle Alltagsbedürfnisse entwickeln. Parallel dazu steht die Branche vor einer massiven Disruption durch Robotaxis, die die Kosten pro Fahrt drastisch senken und laut Uber einen 1-Bio.-USD-Markt darstellen. Statt Verdrängung sieht Uber in der autonomen Technologie eine massive Markterweiterung und setzt auf eine hybride Zukunft, bei der menschliche Fahrer und autonome Flotten effizient über die etablierte Plattform gemanagt werden. Die Wachstumschance durch Robotaxis ist in der Uber-Bewertung nicht eingepreist.

Uber ist auf dem Weg zur „Everything-App“

Uber ist das bekannteste Mobilitätsdienstleistungsunternehmen auf der Welt mit 38 Mio. Fahrten pro Tag und einer Verfügbarkeit in mehr als 15.000 Städten in über 70 Ländern. Die Kernsegmente Mobilität und Lieferung wachsen zweistellig im 20 %-Bereich, unterstützt durch die Expansion in kleinere Städte und weniger dichte Märkte, die deutlich schneller skalieren als urbane Zentren. Ein wichtiger Hebel sind Plattform-Synergien. Nutzer, die sowohl „Rides“ als auch „Eats“ verwenden, geben ein Vielfaches mehr aus, und das Cross-Selling-Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. Schließlich verwenden nur 20 % der Kunden Mobilität und Lieferung. Ergänzend baut Uber neue Geschäftsfelder wie das Lebensmittelgeschäft, Business-Angebote oder Zwei- und Dreirad-Mobilität aus. Uber One mit 36 Mio. Kunden wird ausgeweitet, da diese Kunden dreimal mehr ausgeben. Doch das große Ziel ist es, eine sogenannte Everything-App zu etablieren. Uber soll zur zentralen Plattform für Mobilität, Lieferung und lokalen Handel werden – eine App für nahezu alle Bedürfnisse des Alltags!




 
 

Endlos Turbo Long 62,4416 open end: Basiswert Uber Technologies inc.

DY1T2K
Quelle: DZ BANK: Geld 11.11. 08:05:01, Brief 11.11. 08:05:01
2,74 EUR 2,76 EUR -0,36% Basiswertkurs: 94,10 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00
Basispreis 62,4416 USD Knock-Out-Barriere 62,4416 USD
Hebel 2,95x Abstand zum Basispreis in % 33,64%
Abstand zum Knock-Out in % 33,64% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uber
S
S&P 500

Das könnte dich auch interessieren

Konzernergebnis bricht ein
VW-Holding Porsche SE kämpft mit schwachem Abschneiden der Beteiligungenheute, 08:28 Uhr · dpa-AFX
VW-Holding Porsche SE kämpft mit schwachem Abschneiden der Beteiligungen
Aktien New York Ausblick
US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab07. Nov. · dpa-AFX
US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab
Autozulieferer
Stabilus leidet unter schwacher Konjunkturgestern, 07:29 Uhr · dpa-AFX
Stabilus leidet unter schwacher Konjunktur
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden