Uber: Robotaxis eröffnen ein Milliarden-Potenzial und runden die Plattformstrategie ab!
Uber ist auf dem Weg zur „Everything-App“
Uber ist das bekannteste Mobilitätsdienstleistungsunternehmen auf der Welt mit 38 Mio. Fahrten pro Tag und einer Verfügbarkeit in mehr als 15.000 Städten in über 70 Ländern. Die Kernsegmente Mobilität und Lieferung wachsen zweistellig im 20 %-Bereich, unterstützt durch die Expansion in kleinere Städte und weniger dichte Märkte, die deutlich schneller skalieren als urbane Zentren. Ein wichtiger Hebel sind Plattform-Synergien. Nutzer, die sowohl „Rides“ als auch „Eats“ verwenden, geben ein Vielfaches mehr aus, und das Cross-Selling-Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. Schließlich verwenden nur 20 % der Kunden Mobilität und Lieferung. Ergänzend baut Uber neue Geschäftsfelder wie das Lebensmittelgeschäft, Business-Angebote oder Zwei- und Dreirad-Mobilität aus. Uber One mit 36 Mio. Kunden wird ausgeweitet, da diese Kunden dreimal mehr ausgeben. Doch das große Ziel ist es, eine sogenannte Everything-App zu etablieren. Uber soll zur zentralen Plattform für Mobilität, Lieferung und lokalen Handel werden – eine App für nahezu alle Bedürfnisse des Alltags!
|
Endlos Turbo Long 62,4416 open end: Basiswert Uber Technologies inc.
DY1T2K
Quelle: DZ BANK: Geld 11.11. 08:05:01, Brief 11.11. 08:05:01
|2,74 EUR
|2,76 EUR
|-0,36%
|Basiswertkurs: 94,10 USD
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: NYSE , 01:00:00
|Basispreis
|62,4416 USD
|Knock-Out-Barriere
|62,4416 USD
|Hebel
|2,95x
|Abstand zum Basispreis in %
|33,64%
|Abstand zum Knock-Out in %
|33,64%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
