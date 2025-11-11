WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 25. November 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (8.00 Uhr Bilanz-Pk, 9.30 Uhr Analystenkonferenz)) 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, 9Monatszahlen (11.00 Uhr Call) 07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Call) 07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen 07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen 08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen 14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung 15:30 USA: Chevron, Investor Day 18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen (detailliert) 22:00 USA: Cisco, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen ITA: De Longhi, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25 00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 08:00 DEU: Großhandelspreise 10/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin 09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München 10:00 DEU: Helaba-Webkonferenz "Märkte und Trends 2026: Weltwirtschaft - Die Karten werden neu gemischt". Chefvolkswirtin, Dr. Gertrud Rosa Traud, stellt den Jahresausblick für Konjunktur und Kapitalmärkte vor. 11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M. 14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin 14:30 DEU: «Wirtschaftsweise» stellen Jahresgutachten vor, Berlin BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel ++ 19.00 Uhr Pressekonferenz BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen 06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25 07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen 07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 h Pressekonferenz) 07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen 07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update 07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen 07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen 07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen 07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen 08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update 09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen 12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen ESP: ACS, Q3-Zahlen LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25 08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25 10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht 11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 14:00 POL: Handelsbilanz 9/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/25 14:30 USA: Realeinkommen 10/25 18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet. 09:00 DEU: BGH entscheidet u?ber Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren 10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M. DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin + 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche + 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger + 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz 09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe 11:00 DEU: EZB-Forum zur Bankenaufsicht mit einer Eröffnungsrede der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, Frankfurt 12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M. DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (10.30 Uhr Pressekonferenz) 07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung FRA: Vallourec, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25 03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/25 08:00 DEU: Insolvenzen 8/25 und Schnellindikator 10/25 08:00 DEU: Gewerbeanzeigen Januar bis September 2025 08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25 11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 16:00 USA: Lagerbestände 9/25 17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Energieverbrauch in der Industrie Jahr 2024 10:00 DEU: Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht «SchuldnerAtlas Deutschland 2025» (online) BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day 11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25 08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 14:30 USA: Empire State Index 11/25 15:15 USA: Industrieproduktion 10/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25 ONSTIGE TERMINE DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 10.45 Rede und Interview Merz 09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main 11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf 13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M. ARE: Dubai Airshow, Dubai BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day 08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen 09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day 10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day 10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen 12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen 14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day 14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung 16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Biontech, Research and Development Day DEU: Verve Group, Q3-Zahlen DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day DEU: KWS Saat, Capital Markets Day FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele BEL: Argenx, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25 15:15 USA: Industrieproduktion 10/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25 16:00 USA: NAHB-Index 11/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris 11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen. DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen 10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz 14:00 FIN: Nokia, Capital Markets Day 19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung 19:30 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25) 22:20 USA: NVIDIA Corporation, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Target, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25 00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25 08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/25 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25 SONSTIGE TERMINE DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) 14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day 10:30 FRA: Valeo, Investor Day 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen 13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen 17:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (letzter Tag) 22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Renk, Capital Markets Day USA: Moderna, Capital Markets Day USA: Intuit, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25 16:00 USA: Frühindikator 10/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. 11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M. U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25 00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25 01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M. U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten. --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung 11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE 07:30 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25 10:00 POL: Industrieprodukten 10/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25 14:30 USA: CFNA-Index 10/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25 SONSTIGE TERMINE DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden. BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz 09:00 FIN: Fortum, Investor Day 10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Alstom, Investor Day NLD: ABN Amro, Capital Markets Day USA: Autodesk, Q3-Zahlen USA: HP Inc., Q4-Zahlen USA: Best Buy, Q3-Zahlen USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen USA: Dell, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25 08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25 14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M. AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi