Energiekonzern E.ON auf Wachstumskurs - Prognose bestätigt

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern E.ON hat dank Zuwächsen beim Betrieb der Stromnetze in den ersten neun Monaten seinen Gewinn gesteigert und die Prognosen bestätigt.

Das bereinigte Ebitda habe um zehn Prozent auf 7,4 Milliarden Euro zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der bereinigte Überschuss sei um vier Prozent auf 2,3 Milliarden Euro verbessert worden. Gewinnbringer war einmal mehr das Geschäft mit dem Betrieb der Stromnetze. Dies habe auch von den auf 5,1 Milliarden Euro gestiegenen Investitionen profitiert. E.ON bekräftigte die Prognosen, wonach im Gesamtjahr etwa das bereinigte Ebitda zwischen 9,6 imd 9,8 Milliarden Euro liegen soll.

