EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Ergebnisprognose 2026: Talanx erwartet für Geschäftsjahr 2026 Konzernergebnis von ungefähr 2,7 Mrd. EUR

EQS Group · Uhr
12.11.2025 / 18:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC MITTEILUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Ergebnisprognose 2026: Talanx erwartet für Geschäftsjahr 2026 Konzernergebnis von ungefähr 2,7 Mrd. EUR

Die Talanx AG rechnet damit, im kommenden Geschäftsjahr 2026 ein Konzernergebnis von rund 2,7 Mrd. EUR zu erzielen. Der Vorstand hatte ursprünglich angenommen, das im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Konzernergebnis bis 2027 um 30 % auf etwa 2,57 Mrd. EUR steigern zu können. Nach aktueller Einschätzung des Vorstands wird dieses Ziel somit voraussichtlich bereits ein Jahr früher als geplant erreicht und sogar übertroffen werden können.

Diese Erwartungen stehen unter dem Vorbehalt, dass Großschäden das Großschadenbudget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.

Kontakt:

Bernd Sablowsky

Leiter Investor Relations

HDI-Platz 1

30659 Hannover

Tel: 0511/3747 2793

Ende der Insiderinformation

12.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Talanx Aktiengesellschaft
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Deutschland
Telefon:+49 511 3747 2227
Fax:+49 511 3747 2286
E-Mail:ir@talanx.com
Internet:www.talanx.com
ISIN:DE000TLX1005
WKN:TLX100
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2228800
Ende der MitteilungEQS News-Service

2228800 12.11.2025 CET/CEST

Talanx

