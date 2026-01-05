Plus
Chartzeit Eilmeldung

Kritische digitale Infrastruktur von Rechenzentren - diese Aktie kann jetzt profitieren

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Gsign76/Shutterstock.com

Während sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die großen Namen der Künstlichen Intelligenz richtet, entsteht im Hintergrund ein Infrastruktur-Gewinner, ohne den der gesamte KI-Boom kaum funktionsfähig wäre. Ein Spezialist für Stromversorgung, Kühlung und Systemintegration von Rechenzentren rückt zunehmend in den Fokus institutioneller Investoren – nicht wegen großer Schlagzeilen, sondern wegen messbarer Nachfrage, hoher Visibilität und einer außergewöhnlich starken Position im Herzen der digitalen Wertschöpfungskette. Eine frische Analysten-Hochstufung, ambitionierte Gewinnschätzungen und ein technischer Befreiungsschlag im Chart sorgen nun dafür, dass dieser Titel plötzlich ganz oben auf den Watchlists steht. Warum genau hier ein struktureller Nachzügler vor einer Neubewertung stehen könnte – und wie sich daraus ein konkretes Trading-Setup ableiten lässt – zeigt der folgende Analyse-Teil für Abonnenten.

Weiterleisen mit onvista Plus

onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt

Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Trading- und Investmentideen von Experten
  • onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
  • Jederzeit online kündbar
  • Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Chartzeit Wochenausgabe 16.03.2025
Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne16. März · onvista
Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachheute, 16:37 Uhr · onvista
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Alle Premium-News