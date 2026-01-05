Kritische digitale Infrastruktur von Rechenzentren - diese Aktie kann jetzt profitieren

Während sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die großen Namen der Künstlichen Intelligenz richtet, entsteht im Hintergrund ein Infrastruktur-Gewinner, ohne den der gesamte KI-Boom kaum funktionsfähig wäre. Ein Spezialist für Stromversorgung, Kühlung und Systemintegration von Rechenzentren rückt zunehmend in den Fokus institutioneller Investoren – nicht wegen großer Schlagzeilen, sondern wegen messbarer Nachfrage, hoher Visibilität und einer außergewöhnlich starken Position im Herzen der digitalen Wertschöpfungskette. Eine frische Analysten-Hochstufung, ambitionierte Gewinnschätzungen und ein technischer Befreiungsschlag im Chart sorgen nun dafür, dass dieser Titel plötzlich ganz oben auf den Watchlists steht. Warum genau hier ein struktureller Nachzügler vor einer Neubewertung stehen könnte – und wie sich daraus ein konkretes Trading-Setup ableiten lässt – zeigt der folgende Analyse-Teil für Abonnenten.

Weiterleisen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung