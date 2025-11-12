Großspende über 500.000 Euro für drei CDU-Landesverbände

Berlin (Reuters) - Der deutsche Unternehmer Stephan Schambach hat drei CDU-Landesverbänden insgesamt 500.000 Euro gespendet.

In einem Schreiben an die drei Landesvorsitzenden, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, begründete Schambach, einer der deutschen E-Commerce-Pioniere, dies mit dem Erstarken der politischen Ränder, einer zunehmenden Polarisierung und einer Normalisierung extremistischer Positionen, die ihm Sorge bereiteten. Nur die CDU habe die Kraft in der Mitte der Gesellschaft, dem zu widerstehen.

Die vergleichsweise große Spende geht an die Landesverbände Hessen, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. In Hessen stehen 2026 Kommunalwahlen an, in den beiden anderen Ländern Landtagswahlen. "Das vereinigte Deutschland ist meine Heimat und ich empfinde tiefe Dankbarkeit für die Chancen, die mir dieses Land ermöglicht hat", schreibt der in Thüringen geborene Unternehmer, der in den 90er Jahren mit seinem Unternehmen Intershop bekannt wurde.

Schambach spendete 100.000 Euro an den Landesverband Baden-Württemberg und je 200.000 Euro an die Landesverbände Hessen und Sachsen-Anhalt. Die Spenden wurden am Dienstag dem Bundestag angezeigt.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Thomas Seythal)