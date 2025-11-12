IRW-News: Arizona Sonoran Copper Company Inc. : Arizona Sonoran gibt Bought Deal-Privatplatzierung von Stammaktien im Wert von 75 Millionen CAD bekannt

IRW-PRESS: Arizona Sonoran Copper Company Inc. : Arizona Sonoran gibt Bought Deal-Privatplatzierung von Stammaktien im Wert von 75 Millionen CAD bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Casa Grande, Arizona, und Toronto, Ontario, 12. November 2025 - Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) - https://www.commodity-tv.com/play/arizona-sonoran-copper-ceo-on-positive-feasibility-study-and-whats-next/ - (ASCU oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung mit Canaccord Genuity Corp. im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken (zusammen die Emissionsbanken) geschlossen hat, wonach die Emissionsbanken sich bereit erklärt haben, auf der Grundlage einer Privatplatzierung mit Festübernahme 22.388.100 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 3,35 CAD pro Stammaktie (der Angebotspreis) zu erwerben, was einem Bruttoerlös von 75.000.135 CAD entspricht (das Angebot).

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken außerdem eine Option zum Kauf von bis zu 3.358.200 weiteren Stammaktien zum Angebotspreis gewährt, was einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 11.249.970 CAD entspricht. Diese Option kann ganz oder teilweise bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für frühe Entwicklungsaktivitäten im Cactus-Projekt des Unternehmens sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Stammaktien werden auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß den verfügbaren Ausnahmen von der Prospektpflicht in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec und in anderen Rechtsgebieten angeboten, die zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken vereinbart werden. Es wird erwartet, dass der Abschluss des Angebots am oder um den 2. Dezember 2025 oder an einem anderen Datum oder anderen Daten erfolgt, die zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken vereinbart werden. Das Angebot unterliegt der Erfüllung bestimmter Bedingungen, darunter der Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung der Toronto Stock Exchange. Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen vier Monate und einen Tag nach dem jeweiligen Abschlussdatum abläuft.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der 1933 Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (im Sinne der Regulation S des 1933 Act) oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem 1933 Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen. Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.

Über Arizona Sonoran Copper Company (www.arizonasonoran.com | www.cactusmine.com)

Das Ziel von ASCU ist es, ein mittelständischer Kupferproduzent mit niedrigen Betriebskosten zu werden und die Projekte Cactus und Parks/Salyer zu entwickeln, die den Anlegern solide Renditen bescheren und der Gemeinde und allen Interessengruppen einen langfristig nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb bieten könnten. Das Hauptvermögen des Unternehmens ist eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Cactus (ehemals ASARCO, Sacaton-Mine), das sich auf einem Privatgrundstück in einem infrastrukturreichen Gebiet von Arizona befindet. Angrenzend an das Cactus-Projekt befindet sich die zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Lagerstätte Parks/Salyer, die eine schrittweise Erweiterung des Cactus-Projekts ermöglichen könnte, sobald dieses in Produktion geht. Das Unternehmen wird von einem Führungsteam und einem Vorstand geleitet, die über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Projekten in Nordamerika verfügen und über umfassende Kenntnisse der globalen Kapitalmärkte verfügen.

Weitere Informationen

Alison Dwoskin, Director, Investor Relations

647-233-4348

adwoskin@arizonasonoran.com

George Ogilvie, Präsident, CEO und Direktor

416-723-0458

gogilvie@arizonasonoran.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie Genauigkeit, Fortschritt, voraussichtlich, annehmen, werden, glauben, aufbauen, fähig, überzeugend, konzeptionell, Eventualität, fortsetzen, könnte, Entscheidung, liefern, entwerfen, entwickeln, frühestens, beginnen, schätzen, bewerten, erwartet, erwartet, Faktor, Machbarkeit, Fokus, vorwärts, Zukunft, zeigt, beabsichtigt, Reise, begeistert, langfristig, suchen, Modell, nächstes, Ziel, Chancen, optimieren, Weg, Plan, positioniert, Potenzial, Projekt, prognostiziert, Prognosen, Anforderungen, Risiko, Sensitivitäten, Phase, Strategie, Studie, vorbehaltlich, sein, Ziel, in Richtung, Trend, im Gange, wird oder realisierbar und Arbeitsbereich oder Variationen solcher Wörter und ähnliche Wörter, Ausdrücke oder Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse in der Zukunft erreicht, eintreten, bereitgestellt, erzielt oder unterstützt werden können, könnten, sollten, würden, werden (oder nicht) oder die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen im Präsens angegeben werden, beispielsweise in Bezug auf aktuelle Angelegenheiten, die möglicherweise andauern oder in Zukunft Auswirkungen oder Folgen haben können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich unter anderem auf: die Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot abzuschließen; den Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots; die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich der bedingten Genehmigung der Toronto Stock Exchange; und die Ziele des Unternehmens ( ) (einschließlich der Entwicklung des Cactus-Projekts, der Entwicklung zu einem mittelständischen Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten, der robuste Renditen erzielen und einen langfristig nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, Investoren und alle Interessengruppen gewährleisten kann, sowie alle anderen laufenden oder zukünftigen Erfolge). Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen, und zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens sind keine Garantie für zukünftige Handlungen, Ergebnisse oder Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, die als angemessen angesehen werden und die beste Einschätzung auf der Grundlage der verfügbaren Fakten zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen darstellen. Sollten sich diese Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen und zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, die darin enthalten sind oder durch Verweis aufgenommen wurden (einschließlich früherer Pressemitteilungen und anderer Offenlegungen des Unternehmens, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird oder die mit dieser Pressemitteilung verlinkt sind) und die sich als unrichtig erweisen können, umfassen diejenigen, die in dieser Pressemitteilung dargelegt oder erwähnt werden, sowie diejenigen, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 27. März 2025 (das AIF) der Managementdiskussion und -analyse (zusammen mit den beigefügten Jahresabschlüssen) für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und die bereits abgeschlossenen und im Jahr 2025 berichteten Quartale (zusammenfassend als Finanzberichterstattung 2024-25 bezeichnet) sowie in anderen einschlägigen öffentlichen Offenlegungen des Unternehmens (zusammenfassend als Unternehmensangaben bezeichnet), die alle auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und unter seinem Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von ASCU wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Genauigkeit der Vor-Machbarkeitsstudie (oder PFS) und aller anderen laufenden und zukünftigen technischen Studien (einschließlich einer endgültigen Machbarkeitsstudie (oder DFS)) und Arbeitsabläufe sowie deren Ergebnisse und Auswirkungen (einschließlich Projektumfang, Pläne und Wirtschaftlichkeit), die nicht mit früheren Studien (einschließlich der PEA 2024) oder etwaigen tatsächlichen Ergebnissen übereinstimmen oder anderweitig nicht den Erwartungen entsprechen; die Genauigkeit der Mineralressourcen- und Mineralreservenabschätzungen (oder MRE) für das Cactus-Projekt (einschließlich der damit verbundenen Modellierung) und die Analyse derselben durch das Unternehmen, wobei solche Abschätzungen, Modellierungen und Analysen nicht mit den tatsächlichen Ergebnissen übereinstimmen oder anderweitig nicht den Erwartungen entsprechen (einschließlich Erz- und Kupfergehalt, Gehalt, Ausbeute und anwendbare Lizenzgebühren); und zukünftige Mineralressourcen- und Mineralreservenabschätzungen (oder MRE) für das Cactus-Projekt nicht mit den Mineralressourcen- und Mineralreservenabschätzungen (oder MRE) übereinstimmen, die in der PFS berichtet und herangezogen wurden (siehe auch weitere Warnhinweise unten unter der Überschrift Mineralressourcenabschätzungen); die erforderliche Finanzierung (einschließlich Projektfinanzierung) nicht rechtzeitig und/oder zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen oder überhaupt nicht verfügbar oder gesichert ist; Die Nuton®-Technologie (einschließlich laufender damit verbundener Studien) weist keine ausreichende Wirksamkeit für das Cactus-Projekt auf, erweist sich als nicht anwendbar für das Cactus-Projekt und/oder ist nicht zu akzeptablen Bedingungen verfügbar, und/oder der letztendliche Einsatz dieser Technologie im Cactus-Projekt ist nicht erfolgreich (einschließlich der Ergebnisse, des Zeitplans, der Kosten und der Wirtschaftlichkeit sowie anderer Auswirkungen oder Implikationen, die nicht den Erwartungen entsprechen) oder aus irgendeinem Grund überhaupt nicht eingesetzt wird, neben anderen Risiken, Ungewissheiten, Un en Eventualitäten und anderen Faktoren, einschließlich der Risikofaktoren im AIF und der Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die in der Finanzmitteilung 2024-25 aufgeführt sind. Die vorstehende Liste von Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren ist nicht vollständig; Leser sollten die ausführlichere Darstellung der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage und der Aussichten des Unternehmens konsultieren, die im AIF, in der Finanzmitteilung 2024-25 und in anderen Unternehmensmitteilungen enthalten ist. Obwohl ASCU versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung (oder wie anderweitig ausdrücklich angegeben) und ASCU lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung genannten oder enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesen Vorsichtsmaßnahmen sowie den Vorsichtsmaßnahmen im AIF, der Finanzberichterstattung 2024-25 und anderen Unternehmensveröffentlichungen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81801

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81801&tr=1

