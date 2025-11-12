Original-Research: Intellego Technologies AB (von Montega AG): n.a.

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

12.11.2025 / 13:13 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Intellego Technologies AB

     Unternehmen:               Intellego Technologies AB
     ISIN:                      SE0016075063

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                n.a.
     seit:                      12.11.2025
     Kursziel:                  n.a.
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Transparenz weiterhin nicht ausreichend für grundlegende Bewertung

Intellego hat im Q3/25 operative Fortschritte erzielt, die die
technologische Stärke und Marktposition des Unternehmens untermauern. So
konnte das Produktportfolio im Bereich UV-Prozesstechnologien weiter
ausgebaut und die Marktdurchdringung über Partnerschaften mit
Industrieakteuren wie Henkel und Likang vertieft werden. Die
Dosimeter-Technologie bleibt u.E. marktführend und erfährt zunehmende
Anwendung in industriellen und medizinischen Prozessen.

Umsatzrealisierung, Cashflow-Qualität und Berichterstattung: Trotz dieser
positiven Entwicklungen bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten
hinsichtlich der finanziellen Berichterstattung und Ergebnisqualität. Der
ausgewiesene operative Cashflow ist stark durch Factoring von
EKN-besicherten Forderungen beeinflusst. Das kumulierte Volumen belief sich
2025 auf rund SEK 128 Mio. und überstieg damit die operative
Mittelgenerierung. Ohne diese Effekte wäre der operative Cashflow negativ
ausgefallen. Auch die bereinigten Forderungslaufzeiten (DSO > 300 Tage)
deuten auf andauernde Schwächen im Liquiditätsmanagement hin. Zudem
konzentriert sich der Umsatz stark auf wenige Großkunden, was ein
strukturelles Klumpenrisiko mit sich bringt und die Visibilität künftiger
Ergebnisbeiträge einschränkt.

Fortschritte bei Transparenz, aber zentrale Fragen weiter unbeantwortet:
Intellego hat mit dem Q3-Bericht erste Schritte unternommen, um die
Transparenz in zentralen Bereichen - insbesondere bei der Kundenstruktur
sowie der Cashflow-Darstellung und Factoring-Praxis - zu verbessern. Die
Offenlegung zusätzlicher Kennzahlen und erläuternder Texte ist grundsätzlich
zu begrüßen und zeigt, dass das Unternehmen die Kritikpunkte des Marktes
ernst nimmt. Dennoch bleiben wesentliche Fragen zur Qualität der
Erlösrealisierung, zur Nachhaltigkeit des Wachstums und zur
Cashflow-Konsistenz weiterhin unbeantwortet. Aus unserer Sicht reicht das
aktuell erreichte Maß an Transparenz noch nicht aus, um eine belastbare
Einschätzung der operativen Leistungsfähigkeit vorzunehmen. Für eine
Neubewertung setzen wir voraus, dass Intellego eine klar nachvollziehbare
Verbindung zwischen Umsatz, Cashflow und Bilanzstruktur herstellt.

Fazit: Intellego verfügt weiterhin über eine technologisch führende Position
im Markt für UV-Prozesstechnik und adressiert ein strukturell wachsendes
Anwendungsfeld mit hohem Innovationspotenzial. Die fortschreitende
Marktvalidierung durch strategische Partner sowie der Ausbau operativer
Kapazitäten belegen grundsätzlich die Relevanz und Wettbewerbsfähigkeit des
Geschäftsmodells. Kurzfristig wird das Bild jedoch durch anhaltende
Unsicherheiten in der Finanzkommunikation überlagert, insbesondere im
Hinblick auf die Umsatzrealisierung und die Qualität des operativen
Cashflows. Vor diesem Hintergrund halten wir eine verlässliche fundamentale
Bewertung derzeit nicht für möglich und lassen unser Rating ausgesetzt.
Wesentliche Risiken bestehen aus der eingeschränkten Transparenz der
Umsatzquellen und Bilanzierungspraxis, einer hohen Abhängigkeit von
einzelnen Partnern sowie einer schwankenden Cashflow-Qualität infolge von
Factoring-Nutzung.



