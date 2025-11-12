W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Selenskyj fordert Rücktritt von zwei Ministern

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KIEW (dpa-AFX) - Angesichts eines Korruptionsskandals im Energiesektor hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk zum Rücktritt aufgefordert. "Ich bitte die Parlamentsabgeordneten diese Gesuche zu unterstützen", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft./ast/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Wieler: Keine 'Pandemie der Ungeimpften'gestern, 15:22 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq100-Wert bietet eine antizyklische Kaufchancegestern, 15:52 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden