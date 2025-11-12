W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Ukrainischer Justizminister nach Durchsuchungen entlassen

dpa-AFX · Uhr
KIEW (dpa-AFX) - Nach Durchsuchungen wegen Korruptionsermittlungen ist der ukrainische Justizminister Herman Haluschtschenko von seinen Aufgaben entbunden worden. Das habe die Regierung in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, teilte Regierungschefin Julia Swyrydenko bei Telegram mit./ksr/DP/zb

