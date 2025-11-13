Beteiligungsgesellschaft Mutares macht wieder Gewinn

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat in den ersten neun Monaten deutlich mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft von einem regen Portfolioumbau, wie etwa dem Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr, dessen Aktien zwischenzeitlich massiv von der Fantasie rund ums Trendthema Rüstung profitiert hatten. Der Erlös sei in den ersten neun Monaten um mehr als ein Fünftel auf gut 4,7 Milliarden Euro geklettert, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in München mit.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schwoll auf 720,3 Millionen Euro an, nachdem im Vorjahr hier noch 170,3 Millionen Euro zu Buche gestanden hatten. Unter dem Strich gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: Der Gewinn betrug Ende September 256,2 Millionen Euro nach minus 197,3 Millionen vor einem Jahr./mne/mis