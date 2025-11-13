EQS-News: Hitachi Solutions wird als Gewinner des Microsoft Dynamics 365 Finance Partner of the Year 2025 ausgezeichnet

EQS-News: Hitachi Solutions / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges

LONDON, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Hitachi Solutions gab heute bekannt, den „Microsoft Partner of the Year Award" für Dynamics 365 Finance 2025 gewonnen zu haben. Das Unternehmen wurde auch als Finalist für die Bereiche „Build and Modernize AI Apps", „Dynamics 365 Sales and Customer Insights", „Dynamics 365 Supply Chain" und „Low Code Application Development" ausgewählt. Zusätzlich wurde Hitachi Solutions als „ 2025 Microsoft Partner of the Year for Government" ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde als einer der weltweit führenden Microsoft-Partner für seine herausragenden Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf der Basis von Microsoft-Technologie ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr über die Ernennung zum Microsoft Partner des Jahres für Dynamics 365 Finance und die Finalisten ‚Build and Modernize AI Apps', ‚Dynamics 365 Sales and Customer Insights', ‚Dynamics 365 Supply Chain' und ‚Low Code Application Development', sagt Steven French, Geschäftsführer Europa bei Hitachi Solutions. "Unser Ziel ist, außergewöhnliche Technologien und Dienstleistungen anzubieten, die den Erfolg unserer Kunden fördern. Diese Auszeichnungen sind ein Beweis für den Wert und die Ergebnisse, die wir durch den Einsatz von Microsofts fortschrittlicher Technologie erzielen, um für unsere Kunden bedeutende Geschäftsergebnisse zu erreichen."

Um den Microsoft Dynamics 365 Finance Partner of the Year zu gewinnen, hat Hitachi Solutions den Finanzbetrieb mit Dynamics 365 modernisiert und dabei schnelle ERP-Rollouts, KI-gesteuerte Automatisierung sowie Echtzeit-Einblicke geliefert. Von globalen Herstellern wie Ansell bis hin zum weltweit ersten E-Müll-Nachhaltigkeitsprogramm bei The Royal Mint, beschleunigten unsere skalierbaren Lösungen die Transformation, vertieften die Microsoft-Cloud-Akzeptanz und sorgten für messbare Auswirkungen in allen Branchen – ein Beleg für den Nutzen strategischer Modernisierung.

Mit den „Microsoft Partner of the Year Awards" werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft-Cloud-Anwendungen, Dienste, Geräte sowie KI-Innovationen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Preise wurden in verschiedenen Kategorien vergeben, wobei die Preisträger aus mehr als 4600 Nominierungen ausgewählt wurden. Hitachi Solutions America wurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen für Dynamics 365 Finance ausgezeichnet.

„Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und Finalisten der ‚Microsoft Partner of the Year Awards 2025'", sagte Nicole Dezen, Leiterin der Abteilung für Partnerschaften und Bereichsleiterin bei Microsoft. „In diesem Jahr haben unsere Partner die transformative Kraft der Cloud- und KI-Plattformen von Microsoft genutzt, um transformative Lösungen zu liefern, welche die Grenzen der Innovation neu definieren. Die Energie und der Erfindungsreichtum in unserem Ökosystem inspirieren uns weiterhin. Die 2025 Ausgezeichneten sind ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn sich Technologie und Visionen vereinen, um Kunden in aller Welt zu unterstützen."

Informationen zu Hitachi Solutions

Hitachi Solutions unterstützt die nachhaltige Transformation von Unternehmen durch maßgeschneiderte Beratungs-, Consulting- und Technologielösungen für Organisationen weltweit. Unser Fachwissen erstreckt sich auf die Bereiche Finanzen, Vertrieb sowie Servicetransformation, Low-Code-Innovation und die strategische Nutzung von KI sowie Daten zur Förderung von Einblicken und Effizienz.

Als Microsoft-First-Organisation widmet sich Hitachi Solutions ausschließlich dem Microsoft-Ökosystem und nutzt dessen Business-, Cloud-, KI- sowie Datenplattformen, um für unsere Kunden messbare geschäftliche Ergebnisse zu erzielen. Unser Hauptsitz befindet sich in Tokio und unsere globalen Teams sind in Nordamerika, Europa, Indien, Asien, Australien sowie Neuseeland tätig.

Hitachi Solutions ist Teil von Hitachi, Ltd, einem der größten und angesehensten Unternehmen der Welt. Als Teil dieses außergewöhnlichen Netzwerks von über 600 Unternehmen arbeiten wir als „One Hitachi" zusammen – wir teilen unser Wissen, unsere Erfahrung sowie unseren gemeinsamen Einsatz für Innovation und sozialen Fortschritt.

Bei allem, was wir tun, arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um den Wandel voranzutreiben, dauerhafte Werte zu schaffen und die bewährten Werte, die Hitachi ausmachen, zu wahren.

www.hitachi-solutions.co.uk

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2817838/Finance_Award_Winner.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2817837/Hitachi_Solutions_Logo.jpg

