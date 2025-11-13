W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG

     Unternehmen:               SMT Scharf AG
     ISIN:                      DE000A3DRAE2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.11.2025
     Kursziel:                  10,00 EUR (zuvor: 11,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q3: Anspruchsvoller Kohlemarkt führt zu abnehmender Dynamik

SMT Scharf hat zuletzt den 9M/2025-Bericht veröffentlicht. Der
Bergbauausrüster hat nach einem soliden ersten Halbjahr in Q3 die
Erwartungen sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig verfehlt. Grund hierfür
ist die verhaltene Investitionsbereitschaft der Kunden in Folge der
niedrigen Kohlepreise. Wir passen unsere Prognosen für das laufende Jahr und
die Folgejahre nach unten an.

[Tabelle]

Abnehmende Erlösdynamik aufgrund von schwachen Marktbedingungen: Zwar konnte
SMT Scharf den Umsatz im dritten Quartal um 6,7% im Jahresvergleich
steigern, dies lag jedoch ausschließlich an der Vollkonsolidierung des
chinesischen Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail gegen Ende 2024.
Gleichzeitig nahm die Wachstumsdynamik gegenüber dem ersten Halbjahr (+76,5%
yoy) deutlich ab. Hintergrund sind die anhaltend schwachen Kohlepreise, die
im Jahresdurchschnitt das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2020 erreichten
und dementsprechend negativ auf die Nachfrage nach Bergbauausrüstung
wirkten. In China, dem wichtigsten Einzelmarkt für SMT Scharf mit knapp 50%
Umsatzanteil, war die Kohleproduktion im dritten Quartal sogar rückläufig.
Die Zurückhaltung auf Kundenseite zeigte sich auch in der Veränderung des
Produktmixes mit einem Umsatzanteil der Ersatzteile von 49,0% in Q3 (+9,5PP
yoy), die vor allem in zyklischen Tiefs nachgefragt werden. Positiv stach
hingegen weiter das Segment Tunnellogistik hervor, welches mittlerweile
einen Umsatzanteil deutlich oberhalb von 10% aufweist. Die Top Line-Guidance
wurde zwar nicht angepasst, dennoch reduzieren wir aufgrund der schwachen
Q3-Erlöse unsere Prognosen und positionieren uns nun am unteren Ende der
Guidance. Auch für die Folgejahre passen wir unsere Schätzungen aufgrund der
anhaltend herausfordernden Marktbedingungen und geringen Auftragseingänge
nach unten an.

Operatives Ergebnis in Q3 negativ: Das niedrige Umsatzniveau hatte auch ein
negatives EBIT zur Folge, nachdem die ersten beiden Quartale noch deutlich
in den schwarzen Zahlen lagen. Die Bottom Line-Guidance i.H.v. 0,5 - 2,5
Mio. EUR impliziert auch für das Schlussquartal keine Verbesserung, da der
Produktmix aller Voraussicht nach von Neuanlagen geprägt sein dürfte, die
gegenüber Ersatzteilen eine schwächere Marge aufweisen. Mit Blick auf das
kommende Jahr erwarten wir ebenfalls einen leichten Rückgang des operativen
Ergebnisses.

Fazit: Nach einem soliden ersten Halbjahr blieb das dritte Quartal aufgrund
des schwachen Kohlemarkts unter den Erwartungen. Das vierte Quartal dürfte
sich zwar sowohl im Umsatz als auch im Auftragseingang laut Vorstand
verbessern, wenngleich das operative Ergebnis negativ erwartet wird.
Aufgrund der attraktiven Bewertung deutlich unterhalb des Buchwertes
empfehlen wir die Aktie weiterhin zum Kauf mit einem aktualisierten Kursziel
i.H.v. 10,00 EUR (zuvor: 11,00 EUR).



SMT Scharf

