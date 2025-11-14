Alphabets Weg nach Vorn: Wie Cloud und KI die Ertragsmaschinerie von Google antreiben
Alphabets Weg nach Vorn: Wie Cloud und KI die Ertragsmaschinerie von Google antreiben
Die Dominanz der Google Services und der Aufstieg der Cloud
Der Technologiegigant Alphabet Inc. ist als Dachgesellschaft für das bekannte Google und eine Reihe zukunftsorientierter Tochterunternehmen, bekannt als „Other Bets“, aufgestellt. Die immense Ertragskraft des Konzerns beruht auf zwei Hauptgeschäftsfeldern: den Google Services und der Google Cloud. Im dritten Quartal 2025 erzielte Alphabet erstmals einen Umsatz von über 100 Milliarden USD und erreichte insgesamt 102,3 Milliarden USD. Der Großteil davon stammt aus den Google Services, die mit 87,1 Milliarden USD ein Wachstum von 14 % verzeichneten. Hierzu gehören die umsatzstarke Google-Suche, der Videodienst YouTube und das Betriebssystem Android. Die angebotene Lösung ist in erster Linie der Zugang zu Informationen, Unterhaltung und die effektive Platzierung von Werbung für Unternehmen. Gleichzeitig etabliert sich die Google Cloud immer stärker als zweiter Motor: Ihr Umsatz wuchs im Quartal um 34 % auf 15,2 Milliarden USD und liefert Unternehmenskunden Infrastruktur, Plattformen und die beliebten Google Workspace Tools.
|
Endlos Turbo Long 196,5623 open end: Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie
DU2FT1
Quelle: DZ BANK: Geld 14.11. 09:16:33, Brief 14.11. 09:16:33
|6,93 EUR
|6,95 EUR
|-2,39%
|Basiswertkurs: 279,075 USD
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: NASDAQ , 13.11.
|Basispreis
|196,5623 USD
|Knock-Out-Barriere
|196,5623 USD
|Hebel
|3,43x
|Abstand zum Basispreis in %
|29,58%
|Abstand zum Knock-Out in %
|29,58%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–