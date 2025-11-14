Alphabets Weg nach Vorn: Wie Cloud und KI die Ertragsmaschinerie von Google antreiben

Alphabet ist mehr als nur Google. Nachfolgend wird thematisiert, wie der Tech-Gigant seine Dominanz in der Suche durch massive Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) sichert und damit neue Wachstumsmotoren zündet. Es werden das robuste Kerngeschäft und die risikoreichen Zukunftswetten betrachtet, die den Konzern zu einem der spannendsten Technologie-Investments machen.

Die Dominanz der Google Services und der Aufstieg der Cloud

Der Technologiegigant Alphabet Inc. ist als Dachgesellschaft für das bekannte Google und eine Reihe zukunftsorientierter Tochterunternehmen, bekannt als „Other Bets“, aufgestellt. Die immense Ertragskraft des Konzerns beruht auf zwei Hauptgeschäftsfeldern: den Google Services und der Google Cloud. Im dritten Quartal 2025 erzielte Alphabet erstmals einen Umsatz von über 100 Milliarden USD und erreichte insgesamt 102,3 Milliarden USD. Der Großteil davon stammt aus den Google Services, die mit 87,1 Milliarden USD ein Wachstum von 14 % verzeichneten. Hierzu gehören die umsatzstarke Google-Suche, der Videodienst YouTube und das Betriebssystem Android. Die angebotene Lösung ist in erster Linie der Zugang zu Informationen, Unterhaltung und die effektive Platzierung von Werbung für Unternehmen. Gleichzeitig etabliert sich die Google Cloud immer stärker als zweiter Motor: Ihr Umsatz wuchs im Quartal um 34 % auf 15,2 Milliarden USD und liefert Unternehmenskunden Infrastruktur, Plattformen und die beliebten Google Workspace Tools.