EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.11.2025 / 13:32 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Konrad
|Nachname(n):
|Finkenzeller
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Geschäftsführender Direktor
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|PATRIZIA SE
b) LEI
|5299002NZCMF1NIHZ018
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000PAT1AG3
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,3200 EUR
|100.825,6800 EUR
|7,2900 EUR
|50.344,7400 EUR
|7,3500 EUR
|50.406,3000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,3199 EUR
|201.576,7200 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.patrizia.ag
