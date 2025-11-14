EQS-News: e.Anleihe GmbH: Gemeinsamer Vertreter der Noratis-Anleihe 2020/2028 stimmt Stillhaltevereinbarung bezüglich Zinszahlung zu

EQS-News: e.Anleihe GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

e.Anleihe GmbH: Gemeinsamer Vertreter der Noratis-Anleihe 2020/2028 stimmt Stillhaltevereinbarung bezüglich Zinszahlung zu



14.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News der e.Anleihe GmbH als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/2028:

e.Anleihe GmbH: Gemeinsamer Vertreter der Noratis-Anleihe 2020/2028 stimmt Stillhaltevereinbarung bezüglich Zinszahlung zu

Stuttgart, 14. November 2025 – Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/2028 (ISIN: DE000A3H2TV6), informiert darüber, dass sie die von der Emittentin beantragte Stundung („Standstill“) der fälligen Zinszahlung im Rahmen ihrer Ermächtigung gemäß Beschlussfassung der Anleihegläubigerversammlung vom 8. Oktober 2024 für einen Zeitraum von maximal drei Monaten gewährt hat.

Die Noratis AG hatte am 11. November 2025 per Ad-hoc-Mitteilung angekündigt, die Zinszahlung zur nachhaltigen Sicherung der finanziellen Stabilität und zukünftigen Handlungsfähigkeit der Emittentin zunächst nicht zu leisten. Das von der Emittentin angekündigte Restrukturierungskonzept sieht u.a. auch eine Restrukturierung der Anleihe 2020/2028, einschließlich einer möglichen Anpassung der Rückzahlungsmodalitäten und Reduzierung des Nennbetrags, vor.

Die e.Anleihe GmbH beabsichtigt, nun in Detailgespräche mit der Emittentin über eine mögliche Restrukturierung der Anleihe einzutreten und hierbei die Interessen der Anleihegläubiger in die Verhandlungen über das Restrukturierungskonzept einzubringen. Die e.Anleihe GmbH wird die Anleihegläubiger in einer noch zu terminierenden Informationsveranstaltung über den Fortgang der Gespräche und die Eckdaten des Restrukturierungskonzepts informieren, sobald sich die diesbezüglichen Erwägungen des Noratis-Managements konkretisiert haben.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

e.Anleihe GmbH

Tel.: +49 (0) 711 184 2923 – 1

E-Mail: info@elsaesser.co



Ansprechpartner für Medien:

Stefanie Seidlitz

auer communications

E-Mail: info@auer-communications.de

14.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: e.Anleihe GmbH Königstraße 66 70173 Stuttgart Deutschland E-Mail: chardon@elsaesser.co Internet: www.elsaesser.co EQS News ID: 2229832

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2229832 14.11.2025 CET/CEST