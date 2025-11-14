EQS-News: Invictus Pharmacy akzeptiert als erste Apotheke Kryptowährungen für Rezepte

EQS-News: Invictus Pharmacy / Schlagwort(e): Produkteinführung

Revolutionierung der Apothekenzahlungen durch die landesweite Akzeptanz von ETH, SOL und XRP; Online-Einführung für den 1. Januar 2026 geplant.

NEW YORK, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Invictus Pharmacy, ein von Apothekern gegründetes und national zugelassenes Apothekennetzwerk, hat heute bekannt gegeben, dass es künftig Kryptowährungen als Zahlungsmittel von Patienten akzeptieren wird. Mit diesem Meilenstein ist Invictus Pharmacy die erste landesweit zugelassene Apotheke, die digitale Vermögenswerte als Teil ihrer Zahlungsinfrastruktur für Patienten einsetzt.

Ab sofort werden in allen Invictus Pharmacy-Filialen Zahlungen mit Ethereum (ETH), Solana (SOL) und XRP (Ripple) akzeptiert. b dem 1. Januar 2026 können Patienten diese digitalen Zahlungsoptionen auch über die Online-Plattform des Unternehmens unter InvictusPharmacy.com nutzen.

Zu den wesentlichen Vorteilen der Akzeptanz von Kryptowährungen durch Invictus Pharmacy gehören:

Erhöhte Sicherheit: Die Blockchain-Technologie bietet eine sichere und transparente Plattform für alle Transaktionen und reduziert das Betrugsrisiko.

Schnellere Transaktionen: Kryptowährungstransaktionen sind in der Regel schneller als herkömmliche Zahlungsmethoden, was eine zügigere Bearbeitung von Rezepten ermöglicht.

Verbesserte Zugänglichkeit: Die Akzeptanz von Kryptowährungen ermöglicht jüngeren Bevölkerungsgruppen, die digitale Währungen bevorzugen oder mit deren Verwendung vertraut sind, den Zugang zu pharmazeutischen Dienstleistungen.

Transparenz: Jede Transaktion wird in der Blockchain aufgezeichnet, wodurch ein transparenter und überprüfbarer Nachweis entsteht.

Wegweisende Transparenz im pharmazeutischen Zahlungssystem

Diese Initiative stellt die erste Phase einer umfassenderen technologischen Entwicklung dar, die von Invictus Ventures Inc., der Verwaltungsgesellschaft von Invictus Pharmacy, geleitet wird. Invictus Ventures entwickelt eine Blockchain-basierte Zahlungsinfrastruktur, die speziell für den US-amerikanischen Markt für verschreibungspflichtige Medikamente konzipiert ist. Die Plattform ermöglicht sofortige, transparente und überprüfbare Transaktionen zwischen Kostenträgern, Herstellern, Apotheken und Patienten.

Durch die Akzeptanz von Kryptowährungszahlungen richtet sich Invictus Pharmacy auch an die nächste Generation amerikanischer Verbraucher, die mit digitalen Vermögenswerten und alternativen Zahlungsmethoden vertraut sind und diese bevorzugen. Dieser zukunftsorientierte Ansatz spiegelt das Engagement von Invictus wider, das Apothekenerlebnis zu modernisieren, Patienten dort abzuholen, wo sie stehen, und durch Innovation die finanzielle Zugänglichkeit zu fördern.

Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie strebt Invictus an, die administrativen Verzögerungen und die Undurchsichtigkeit, die das heutige Modell der Apothekenleistungen kennzeichnen, zu beseitigen und es durch ein programmierbares Echtzeit-Zahlungssystem zu ersetzen, von dem alle Beteiligten in der Kette profitieren.

„Pharmacy Benefit Manager (PBMs) wurden vor dem Zeitalter des Internets ins Leben gerufen, um den steigenden Arzneimittelpreisen in den 1970er Jahren entgegenzuwirken", erklärte Meyer Davidoff, Gründer und CEO von Invictus Pharmacy. „Während ihr ursprünglicher Zweck darin bestand, faire Preise auszuhandeln und Erstattungen zu optimieren, haben sich PBMs seitdem zu einflussreichen Zwischenhändlern entwickelt, die die tatsächlichen Arzneimittelkosten verschleiern, Zahlungen an Apotheken verzögern und die Preise für Patienten erhöhen. Das System hat sich zu einem komplexen Geflecht aus Rabatten, Rückforderungen und undurchsichtigen Verträgen entwickelt, von denen eher Zwischenhändler als Patienten oder Anbieter profitieren.

Heute fungieren PBMs als zentrale Gebühreneinzieher in einem System, das sich in Richtung Offenheit und moderne Technologie entwickeln sollte. Die Akzeptanz von Kryptowährungen ist mehr als nur eine weitere Zahlungsmöglichkeit. Dies ist der erste Schritt zum Aufbau eines schnelleren und transparenteren Zahlungsnetzwerks, das Patienten, Apotheken und Hersteller mit deutlich weniger Hindernissen miteinander verbindet. Dies ist die Zukunft der Pharmazie, ein System, in dem Informationen und Zahlungen für alle schnell, transparent und effizient abgewickelt werden."

Für unsere Patienten wird die Verwendung von Kryptowährung genauso einfach sein wie das Bezahlen mit einem Smartphone oder einer Kreditkarte", erklärte Alan Oustaev, Chief Operating Officer von Invictus Pharmacy. „Unser Ziel ist es, sowohl im Laden als auch online ein nahtloses Erlebnis zu bieten, das Patienten mehr Auswahl und Komfort bietet, während wir die Zahlungsabwicklung für verschreibungspflichtige Medikamente modernisieren."

Ein offener Aufruf an Industriepartner

Meyer Davidoff, Gründer und CEO von Invictus Pharmacy, ermutigt Handelspartner entlang der gesamten pharmazeutischen Lieferkette, darunter Arzneimittelhersteller, Großhändler und Kostenträger, damit zu beginnen, Kryptowährungen in ihre Bilanzen aufzunehmen und die Integration digitaler Vermögenswerte in ihre Finanzinfrastruktur zu prüfen.

„Dies ist der erste Schritt unserer großartigen Vision, das veraltete Zahlungssystem in unserer Branche zu revolutionieren", erklärte Davidoff. „Wir arbeiten aktiv am Aufbau einer zusätzlichen Blockchain-basierten Zahlungsplattform, über die alle Beteiligten, vom Hersteller bis zum Patienten, nahtlos und transparent Transaktionen durchführen können."

Dieses geplante Netzwerk, das unter der Leitung von Invictus Ventures entwickelt wird, wird als digitale Abrechnungsebene für Verschreibungstransaktionen dienen und sofortige Geldtransfers, automatisierte Rabattvalidierung und reibungslose Erstattungsabläufe ermöglichen. Nach der vollständigen Einführung soll das System die Bearbeitungszeiten für Leistungsansprüche von Wochen auf Sekunden verkürzen und damit einen neuen Maßstab für die Effizienz im US-amerikanischen Gesundheitswesen setzen.

Informationen zu Invictus Pharmacy

Invictus Pharmacy, verwaltet von der in New York ansässigen Invictus Ventures Inc., ist eine vertikal integrierte, landesweite Apothekenplattform, die 2017 gegründet wurde. Mit einem Netzwerk von Einzelhandelsstandorten, einer lizenzierten Versandapotheke, einer proprietären E-Commerce-Plattform und einer Technologie zur Bearbeitung von Leistungsansprüchen hat Invictus bereits mehr als eine Million Patienten versorgt. Invictus gehörte zu den ersten Apothekenorganisationen, die für ihre Produktionspartner ein Direct-to-Consumer-Modell (DTC) eingeführt haben, wodurch Marken Patienten direkt erreichen können, ohne traditionelle Zwischenhändler in Anspruch nehmen zu müssen. Durch die direkte Zusammenarbeit mit Herstellern, um Direktpreise für Verbraucher anzubieten, und die Einführung von Zahlungsoptionen mit Kryptowährungen sowie Blockchain-basierter Transparenz bei Leistungsansprüchen senkt Invictus die Kosten, erweitert den Zugang und fördert ein Apothekenmodell der nächsten Generation.

