EQS-News: Koreanische Raumfahrt-Start-ups beschleunigen europäischen Markteintritt, knüpfen globale Partnerschaften bei „K-Space Night"

Koreanische Raumfahrt-Start-ups beschleunigen europäischen Markteintritt, knüpfen globale Partnerschaften bei „K-Space Night"



14.11.2025 / 18:45 CET/CEST

- Flaggschiff „K-Space Night" bringt 13 koreanische Raumfahrt-Start-ups mit europäischen Investoren, Unternehmen und Raumfahrtbehörden auf der Space Tech Expo Europe 2025 zusammen

SEOUL, Südkorea, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Dreizehn koreanische Raumfahrt-Start-ups werden bei der „K-Space Night", einem Markteintritts- und Networking-Event, das parallel zur Space Tech Expo Europe 2025 in Bremen, Deutschland, stattfindet, ihre Technologien vorstellen und neue Partnerschaften in Europa erkunden.

Die K-Space Night wird gemeinsam vom Ministerium für KMU und Start-ups der Republik Korea und der Korea Aerospace Administration (KASA) veranstaltet und vom Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KISED) organisiert. Sie bringt Start-ups, Investoren, Unternehmen und Ökosystempartner aus der gesamten europäischen Raumfahrtindustrie zusammen.

Die Veranstaltung soll koreanischen Start-ups helfen, ihren Eintritt in den europäischen Markt zu beschleunigen, ihre kommerziellen Möglichkeiten zu erweitern und eine langfristige Zusammenarbeit mit führenden Raumfahrtbehörden und großen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen aufzubauen.

„Globale Präsenz und Zusammenarbeit sind entscheidend, wenn koreanische Raumfahrt-Start-ups auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein und wachsen sollen", sagte Yoo Jong-pil, Präsident des KISED. „Die K-Space Night bringt unsere vielversprechendsten Start-ups mit den wichtigsten Akteuren in Europa zusammen und legt den Grundstein für langfristige Partnerschaften in der globalen Raumfahrtindustrie."

Während der K-Space Night werden die 13 teilnehmenden Start-ups ihre Technologien in speziellen Investor Relations (IR)-Sessions vorstellen und an einem gezielten Networking mit Investoren, Unternehmen und institutionellen Partnern teilnehmen.

Führungskräfte von Ansys, einem weltweit führenden Anbieter von technischen Simulationslösungen, und Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie werden ebenfalls als Redner auftreten und an Networking-Sessions teilnehmen.

Die Space Tech Expo Europe wurde 2015 ins Leben gerufen und hat sich zu Europas größter B2B-Messe für die Raumfahrtindustrie entwickelt. Für die Ausgabe 2025 werden Teilnehmer aus rund 70 Ländern, 950 ausstellende Unternehmen, etwa 2.000 Investoren und mehr als 10.000 Besucher erwartet.

Die Veranstaltung, an der wichtige Organisationen wie die Europäische Weltraumorganisation (ESA), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und große globale Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen teilnehmen, ist ein wichtiger Treffpunkt, um die neuesten Technologietrends zu verstehen und neue grenzüberschreitende Partnerschaften in der europäischen Raumfahrtindustrie zu schließen.

Durch die K-Space Night und die umfassendere Teilnahme an der Space Tech Expo Europe 2025 will Korea die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern vertiefen und die globale Wettbewerbsfähigkeit seines Raumfahrt-Start-up-Ökosystems verbessern.

