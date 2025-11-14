W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG

14.11.2025 / 11:49 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG

     Unternehmen:               Ernst Russ AG
     ISIN:                      DE000A161077

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.11.2025
     Kursziel:                  10,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christoph Hoffmann; Christian Bruns, CFA

Ernst Russ mit starkem Q3 und weiteren Transaktionen
Ernst Russ hat am 11.11. Q3-Zahlen veröffentlicht, die im Rahmen unserer
Erwartungen lagen. Positiv überrascht haben uns neben den bereits bekannten
sechs Transaktionen, die wir im letzten Comment thematisiert hatten, noch
zwei weitere Anteilskäufe sowie ein Schiffsverkauf. Im Rahmen der Q3-Zahlen
wurde die FY-Guidance in Bezug auf den Umsatz konkretisiert (bislang: 147
bis 167 Mio. EUR; angepasst: 152 bis 162 Mio. EUR), während die
Ergebnis-Guidance ebenso konkretisiert bzw. leicht erhöht wurde. So
erwartete das Unternehmen zuvor ein EBIT von 75 bis 105 Mio. EUR und
avisiert nun 87 bis 102 Mio. EUR. Auf das operative Geschäft (exklusive
Erträge durch mehrere Schiffsveräußerungen) sollen nun 48 bis 63 Mio. EUR
entfallen, nachdem zuvor 43 bis 73 Mio. EUR in Aussicht gestellt wurden.
Insbesondere im Zuge der weiteren Veräußerungsgewinne erhöhen wir unsere
EBIT-Prognose von bislang 88,5 Mio. EUR auf 92,0 Mio. EUR. Darüber hinaus
haben wir u.a. den Schiffsverkauf und die negativen Entwicklungen im EUR/USD
(zuvor: 1,10; neu: 1,15) modellseitig abgebildet.

Weitere Transaktionen in Q4 umgesetzt: Neben dem im letzten Comment
erläuterten Deal über den Kauf der Minderheitsanteile bei sechs Schiffen,
hat Ernst Russ ein 1.700-TEU-Schiff (BJ: 2007) veräußert, das zusammen mit
dem langjährigen Partner Eimskip in einer JV-Struktur gehalten wurde
(Closing 12/2025 erwartet). Wir gehen davon aus, dass sich der Buchgewinn
auf einen mittleren einstelligen Mio.-EUR-Betrag beläuft. Daneben wurde der
Anteil an zwei 800-TEU-Schiffen um mindestens 22 PP erhöht, sodass nun ein
Mehrheitsanteil gehalten wird. Wir gehen davon aus, dass der Erlös aus dem
Verkauf des größeren Schiffs die Aufstockung bei den beiden kleineren
800-TEU Schiffen in etwa ausgleicht und das Management somit, wie von uns
erwartet, weiter Kapital 'recycelt'. Nach Abschluss der Transaktionen
bestehen noch Minderheitsanteile bei 12 der 25 Schiffe. Da u.a. die
strategische Partnerschaft mit Eimskip, die zukünftig noch 7 Schiffe
betrifft, fortgesetzt werden dürfte, erwarten wir kurz- bis mittelfristig
Transaktionen bei 2 Schiffen, um die Vereinfachung der Struktur ganz
abzuschließen.

Charterraten weiter auf hohem Niveau: Mit einer durchschnittlichen
Charterrate von 18.601 USD pro Tag hat sich das Niveau sowohl ggü. dem
Vorjahr als auch gegenüber dem Vorquartal (rd. 18.000 USD/Tag) nochmals
erhöht. Der Umsatz lag in Q3 bei 39,4 Mio. EUR und konnte mit einer
Auslastung von 98,5% ohne signifikante Ausfälle abgeschlossen werden. Das
EBITDA belief sich in Q3 auf 28,6 Mio. EUR, was einer Marge von rd. 73%
entspricht (9M: EBITDA-Marge 83,8%; EBITDA 99,9 Mio. EUR) und mitunter auf
Buchgewinne im Zuge von Schiffsveräußerungen zurückzuführen ist. Auf Ebene
des EBIT erreichte Ernst Russ in Q3 22,0 Mio. EUR (9M: 77,6 Mio. EUR). Im
abgelaufenen Quartal konnte neben den Charterverträgen der beiden Neubauten
noch ein neuer 1-Jahres-Vertrag für ein 1.700-TEU-Schiff geschlossen werden.
Dieser dürfte einen Umsatz von ca. 9 Mio. EUR und einen Free Cashflow von ~5
Mio. EUR mit sich bringen. In den nächsten Quartalen erwarten wir den
Abschluss weiterer hochprofitabler Charterverträge, vor allem bei dem mit
Abstand wichtigstem Schiff Rome Express, das u.E. über zwei Jahre ein EBITDA
von ca. 30-40 Mio. EUR erzielen könnte.

Fazit: Nach einem guten Q3 und den getätigten Transaktionen ist Ernst Russ
operativ weiter auf Kurs, ein starkes Jahr mit großen strategischen
Fortschritten abzuschließen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser
Kursziel.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Ernst Russ

