Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.11.2025 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann W&W berichtet Q3-KPIs W&W hat jüngst die verkürzte Q3-Mitteilung veröffentlicht. Wie im Q1 blieben die u.E. wichtigsten KPIs unerwähnt. Insgesamt gehen wir davon aus, dass die operative Geschäftsentwicklung trotz multipler Sondereffekte positiv ausfiel. Während das Ergebnisniveau der Bausparkasse Wüstenrot weiter leicht im negativen Bereich gewesen sein dürfte, rechnen wir in der Personenversicherung in Q3 mit einem soliden Segmentergebnis vor Einmaleffekten im Bereich von ca. 15 Mio. EUR. Allerdings dürfte sich insbesondere im Bereich der Personenversicherung die Unternehmenssteuerreform negativ ausgewirkt haben (latente Steuern) und somit insgesamt ein negatives Segmentergebnis angefallen sein. Das ergebnisseitig wichtigste Segment, die Sachversicherung, dürfte angesichts einer vorteilhaften bzw. ruhigen Sommersaison in Bezug auf Elementarschäden wie bereits in H1 eine sehr starke Profitabilität aufgewiesen haben. Die FY-Guidance (IFRS-Konzernergebnis deutlich über Vorjahr) wurde im Rahmen der Q3-Mitteilung bestätigt. Sachversicherung dürfte nach starkem H1 auch in Q3 überzeugen: Nachdem W&W im ersten Halbjahr in der Sachversicherung wieder in die Spur fand und u.a. von niedrigeren Schäden sowie Preiserhöhungen profitierte, sollte auch das Q3 positiv verlaufen sein. Dies spiegelt sich auch im gestiegenen Versicherungsumsatz von 2,2 Mrd. EUR (+5,2% yoy) nach 9M wider. Bereits in der ersten Jahreshälfte lag das Segmentergebnis bei 107 Mio. EUR (Vj.: -79 Mio. EUR). In Q3 gehen wir von einem mittleren zweistelligen Millionenergebnis im Bereich der Sachversicherung und dementsprechend auch von einer wiederholt starken Combined Ratio (brutto) zwischen 80 und 90% aus. Bausparkasse Wüstenrot dürfte weiter herausfordernde Entwicklung verzeichnet haben: Mit einem Neugeschäftsvolumen (Kreditneugeschäftsvolumen und Bruttobausparneugeschäft) in Höhe von 12,4 Mrd. EUR verzeichnete W&W nach 9M ein Plus von 6,4% yoy. Gleichzeitig legten die Bauspardarlehen auf 29,7 Mrd. EUR zu, was einer Steigerung von 4,5% yoy entspricht. Dabei dürfte das Segmentergebnis noch leicht neagtiv gewesen sein. So fielen bereits in H1 hohe einmalige Belastungen durch Zinssicherungsgeschäfte an, sodass insgesamt ein Fehlbetrag von 51 Mio. EUR verbucht werden musste. In Q3/25 gehen wir von einem leicht negativen Segmentergebnis aus und sehen auch 2026 nur noch eine leichte Erholung. Das mittelfristige Potenzial des Segments beziffern wir weiterhin auf rd. 100 Mio. EUR pro Jahr. Personenversicherung dürfte negativen Einmaleffekt durch Unternehmenssteuerreform verzeichnet haben: Nach einem soliden Segmentergebnis in H1 von 33 Mio. EUR und dem weiter insgesamt vorteilhaften Zins- und Kapitalmarktumfeld dürfte W&W operativ und vor Sondereffekten an die Entwicklung des ersten Halbjahrs angeknüpft haben. Dabei gehen wir davon aus, dass die typische Quartals-Run-Rate von rd. 15 Mio. EUR erreicht wurde. Auch bei der vertraglichen Servicemarge gehen wir von einer konstanten Entwicklung aus. Allerdings dürfte auf Segmentebene insgesamt aufgrund des beschriebenen Steuereffekts ein Verlust angefallen sein. Fazit: Die Q3-Mitteilung lässt die wichtigsten KPIs wiederholt unerwähnt, sodass bislang wenig zum konkreten Geschäftsverlauf in Q3 bekannt ist. Nichtsdestotrotz gehen wir von einer operativ starken Entwicklung aus, die durch Einmaleffekte gedämpft wurde. Angesichts der sehr günstigen Bewertung (FY26 MONe: KBV: 0,3x / KGVe: 6,2x). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 21,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 