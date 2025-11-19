W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

19.11.2025
Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG

19.11.2025 / 11:13 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG

     Unternehmen:               Wüstenrot & Württembergische AG
     ISIN:                      DE0008051004

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      19.11.2025
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christoph Hoffmann

W&W berichtet Q3-KPIs

W&W hat jüngst die verkürzte Q3-Mitteilung veröffentlicht. Wie im Q1 blieben
die u.E. wichtigsten KPIs unerwähnt. Insgesamt gehen wir davon aus, dass die
operative Geschäftsentwicklung trotz multipler Sondereffekte positiv
ausfiel. Während das Ergebnisniveau der Bausparkasse Wüstenrot weiter leicht
im negativen Bereich gewesen sein dürfte, rechnen wir in der
Personenversicherung in Q3 mit einem soliden Segmentergebnis vor
Einmaleffekten im Bereich von ca. 15 Mio. EUR. Allerdings dürfte sich
insbesondere im Bereich der Personenversicherung die
Unternehmenssteuerreform negativ ausgewirkt haben (latente Steuern) und
somit insgesamt ein negatives Segmentergebnis angefallen sein. Das
ergebnisseitig wichtigste Segment, die Sachversicherung, dürfte angesichts
einer vorteilhaften bzw. ruhigen Sommersaison in Bezug auf Elementarschäden
wie bereits in H1 eine sehr starke Profitabilität aufgewiesen haben. Die
FY-Guidance (IFRS-Konzernergebnis deutlich über Vorjahr) wurde im Rahmen der
Q3-Mitteilung bestätigt.

Sachversicherung dürfte nach starkem H1 auch in Q3 überzeugen: Nachdem W&W
im ersten Halbjahr in der Sachversicherung wieder in die Spur fand und u.a.
von niedrigeren Schäden sowie Preiserhöhungen profitierte, sollte auch das
Q3 positiv verlaufen sein. Dies spiegelt sich auch im gestiegenen
Versicherungsumsatz von 2,2 Mrd. EUR (+5,2% yoy) nach 9M wider. Bereits in
der ersten Jahreshälfte lag das Segmentergebnis bei 107 Mio. EUR (Vj.: -79
Mio. EUR). In Q3 gehen wir von einem mittleren zweistelligen
Millionenergebnis im Bereich der Sachversicherung und dementsprechend auch
von einer wiederholt starken Combined Ratio (brutto) zwischen 80 und 90%
aus.

Bausparkasse Wüstenrot dürfte weiter herausfordernde Entwicklung verzeichnet
haben: Mit einem Neugeschäftsvolumen (Kreditneugeschäftsvolumen und
Bruttobausparneugeschäft) in Höhe von 12,4 Mrd. EUR verzeichnete W&W nach 9M
ein Plus von 6,4% yoy. Gleichzeitig legten die Bauspardarlehen auf 29,7 Mrd.
EUR zu, was einer Steigerung von 4,5% yoy entspricht. Dabei dürfte das
Segmentergebnis noch leicht neagtiv gewesen sein. So fielen bereits in H1
hohe einmalige Belastungen durch Zinssicherungsgeschäfte an, sodass
insgesamt ein Fehlbetrag von 51 Mio. EUR verbucht werden musste. In Q3/25
gehen wir von einem leicht negativen Segmentergebnis aus und sehen auch 2026
nur noch eine leichte Erholung. Das mittelfristige Potenzial des Segments
beziffern wir weiterhin auf rd. 100 Mio. EUR pro Jahr.

Personenversicherung dürfte negativen Einmaleffekt durch
Unternehmenssteuerreform verzeichnet haben: Nach einem soliden
Segmentergebnis in H1 von 33 Mio. EUR und dem weiter insgesamt vorteilhaften
Zins- und Kapitalmarktumfeld dürfte W&W operativ und vor Sondereffekten an
die Entwicklung des ersten Halbjahrs angeknüpft haben. Dabei gehen wir davon
aus, dass die typische Quartals-Run-Rate von rd. 15 Mio. EUR erreicht wurde.
Auch bei der vertraglichen Servicemarge gehen wir von einer konstanten
Entwicklung aus. Allerdings dürfte auf Segmentebene insgesamt aufgrund des
beschriebenen Steuereffekts ein Verlust angefallen sein.

Fazit: Die Q3-Mitteilung lässt die wichtigsten KPIs wiederholt unerwähnt,
sodass bislang wenig zum konkreten Geschäftsverlauf in Q3 bekannt ist.
Nichtsdestotrotz gehen wir von einer operativ starken Entwicklung aus, die
durch Einmaleffekte gedämpft wurde. Angesichts der sehr günstigen Bewertung
(FY26 MONe: KBV: 0,3x / KGVe: 6,2x). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
und unser Kursziel in Höhe von 21,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4f2ea794b964572b04fec8dc78e5c7c2

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

W&W

