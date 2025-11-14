W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG

14.11.2025 / 17:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG

     Unternehmen:               MS Industrie AG
     ISIN:                      DE0005855183

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.11.2025
     Kursziel:                  2,20 EUR (zuvor: 2,40 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q3: Strategische Fortschritte übertrumpfen Gegenwind schwächelnder
LKW-Konjunktur

MS Industrie hat am 13.11. die Q3-Zahlen vorgelegt. Diese zeigen eine
gegenüber der schwachen Vorjahresbasis deutliche Umsatz- und
Ertragssteigerung, verglichen mit Q2 fielen die Kennzahlen aufgrund
kurzfristiger Schließtage beim Hauptkunden Daimler Truck jedoch wieder
schwächer aus. Allerdings konnte der Konzern jüngst sowohl produktions- als
auch vertriebsseitig wichtige Erfolge vermelden.

In Q3 erzielte MS Industrie Umsatzerlöse i.H.v. 36,1 Mio. EUR (+11,1% yoy;
-7,6% qoq), wobei das Vorjahresquartal vom Abbau von Lagerbeständen bei den
großen LKW-Kunden des Segments XTEC spürbar belastet war. Operativ stellt
Q3/24 u.E. ansonsten eine gute Vergleichsbasis dar, da Erlöse aus dem
mehrheitlich veräußerten Ultrasonic-Geschäft erstmals nicht mehr enthalten
waren. Das EBITDA stieg im yoy-Vergleich signifikant auf 1,2 Mio. EUR (Vj.:
0,3 Mio. EUR), reichte aber nicht an das starke Vorquartal heran (EBITDA
Q2/25: 2,7 Mio. EUR). Dabei fielen die Vorlaufkosten für das neue Werk in
Charlotte (North Carolina) mit 0,5 Mio. EUR (Q2: 0,3 Mio. EUR) nur moderat
höher aus. Wir hatten mit einem Quartalsergebnis auf Höhe des Q2 gerechnet
und senken unsere Prognosen. Der Auftragsbestand bei XTEC lag mit 75,3 Mio.
EUR per 30.09. um 22,6% über Vorjahr.

US-Standort nimmt Produktion auf, Defense-Geschäft ausgebaut: Ende September
meldete MS Industrie bereits den Produktionsanlauf in den USA von
Teile-Vorserien für einen amerikanischen Kunden im Bereich stationärer
Großmotoren. Der Start der Serienproduktion wurde nach Kundenfreigabe noch
für das laufende Schlussquartal avisiert. Entsprechend der langfristigen
Auftragslage des Kunden soll es in den kommenden Jahren zu einem besonders
starken Wachstum bei Power-Sets für die Grund- und Not-Stromversorgung von
großen KI-Rechenzentren und Server-Farmen kommen. Der operative Break-Even
in den USA wird nach wie vor in 2026 erwartet. Dank der - äquivalent zum
Hauptstandort Trossingen-Schura - flexiblen Automatisierung der Fertigung am
neuen US-Werk und der Fähigkeit zur hochpräzisen 5-Achs-Bearbeitung von
Metallkomponenten und -systemen dürften weitere Neukunden abseits der
Truck-Industrie gewonnen werden können, ohne dass dafür größere
Investitionen nötig sein sollten. Zur weiteren Diversifizierung der
Kundenstruktur tragen auch jüngst gemeldete Neuaufträge von XTEC in
Deutschland bei, die u.a. aus dem Defense-Sektor stammen. Nähere Angaben zu
Art und Umfang wurden zunächst zwar nicht gemacht. Dennoch sehen wir MS
Industrie vor diesem Hintergrund auf einem sehr guten Weg, das hohe
Truck-Exposure (MONe: ca. 70%) in den kommenden Jahren sukzessive zu
reduzieren.

Erwartungen an Q4 leicht zurückgeschraubt: Nichtsdestotrotz lässt die
schwächelnde LKW-Konjunktur (9M-Neuzulassungen lt. ACEA: -9,5% yoy) eine auf
Gesamtjahressicht etwas geringere Umsatzdynamik erwarten. So meldete MS
Industrie neben den Auftragserfolgen auch, dass sich die Kundenabrufe aus
dem Bestandsgeschäft (sog.'Booked Business") in Europa zum Jahresende eher
seitwärts und in den USA (ca. 6% des Gesamtumsatzes) nachfragebedingt
rückläufig entwickeln. Die angepasste Guidance sieht daher FY-Erlöse
zwischen 145 und 150 Mio. EUR (zuvor: ca. 150 Mio. EUR) bei einem weiterhin
leicht positiven Jahresergebnis vor.

Fazit: Die strategischen Fortschritte bei MS Industrie werden wieder mal von
einer schwächelnden LKW-Konjunktur überlagert, lassen für 2025ff. aber nach
wie vor eine deutliche Profitabilitätssteigerung erwarten. Wir halten die
Aktie vor diesem Hintergrund für fundamental unterbewertet (KBV: 0,7x) und
bestätigen die Kaufempfehlung mit einem leicht niedrigeren Kursziel von 2,20
EUR (zuvor: 2,40 EUR).Fazit: Die strategischen Fortschritte bei MS Industrie
werden wieder mal von einer schwächelnden LKW-Konjunktur überlagert, lassen
für 2025ff. aber nach wie vor eine deutliche Profitabilitätssteigerung
erwarten. Wir halten die Aktie vor diesem Hintergrund für fundamental
unterbewertet (KBV: 0,7x) und bestätigen die Kaufempfehlung mit einem leicht
niedrigeren Kursziel von 2,20 EUR (zuvor: 2,40 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=11ab4bd039d1bdc04254af739745ff2f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=aeafe6b8-c171-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2230392 14.11.2025 CET/CEST

MS Industrie

