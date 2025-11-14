Siemens Energy erwartet bei Gamesa 2026 durchwachsene Ergebnisse

Berlin (Reuters) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy erwartet bei der schwächelnden Windturbinentochter Siemens Gamesa im neuen Jahr nicht durchgehend schwarze Zahlen.

Das erste Quartal werde wohl negativ sein und das vierte positiv, sagte Finanzchefin Maria Ferraro am Freitag auf der Bilanzpressekonferenz in Berlin. Insgesamt werde das Geschäft 2026 die Gewinnschwelle erreichen. Vorstandschef Christian Bruch erklärte, er erwarte für den Bereich 2027 einen kleinen Gewinn.

