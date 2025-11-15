Wochenrückblick – US-Shutdown beendet – Indizes zeigen gemischte Reaktion

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Der US-Regierungs-Shutdown ist beendet. Zudem konnte sich die Bundesregierung auf einen Bundeshaushalt einigen. Aus Deutschland und Frankreich gab es positive Nachrichten zur Inflation. Wichtige Unternehmensnachrichten kamen außerdem von Fraport, Allianz, Hannover Rück und Softbank.





Globaler Aktienmarkt – ein gemischtes Bild



Der DAX® notiert am Freitagmorgen etwa 1 Prozent über dem Schlusskurs der Vorwoche. Auch der Dow Jones Industrial Average® schloss am Donnerstagabend rund 1 Prozent über dem Vorwochenschlusskurs. Der Nasdaq-100 Index® und der S&P 500® beendeten den Handel am Donnerstagabend hingegen nahezu unverändert im Vergleich zum Vorwochenschlusskurs.







