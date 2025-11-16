EQS-News: DeFi Technologies Inc. gibt die Finanzergebnisse für Q3 2025 bekannt: Umsatz von 22,5 Millionen US-Dollar, Betriebsergebnis von 9 Millionen US-Dollar und Wechsel in der Geschäftsführung

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Personalie

DeFi Technologies Inc. gibt die Finanzergebnisse für Q3 2025 bekannt: Umsatz von 22,5 Millionen US-Dollar, Betriebsergebnis von 9 Millionen US-Dollar und Wechsel in der Geschäftsführung



16.11.2025

Umsatzerlöse und Betriebsergebnis: Für die drei Monate zum 30. September 2025 meldete DeFi Technologies einen Umsatz von 22,5 Millionen US-Dollar für das Quartal. Das Betriebsergebnis belief sich auf 9 Millionen US-Dollar , was die starke Rentabilität des Kerngeschäfts widerspiegelt. Diese Ergebnisse unterstreichen die solide operative Leistung und das anhaltende Umsatzwachstum des Unternehmens.

Erhebliches Wachstum der AUM: Das Asset-Management-Geschäft von Valour verzeichnete zum 30. September 2025 AUM im Wert von rund 989,1 Millionen US-Dollar, gegenüber 772,9 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2025 . Dies spiegelt die steigende Nachfrage der Anleger und den Anstieg der Preise für digitale Vermögenswerte wider.

Anhaltende Zuflüsse: Valour verzeichnete in diesem Zeitraum jeden Monat Nettomittelzuflüsse in seine ETP-Produkte, die sich für das Quartal auf insgesamt 38,8 Millionen US-Dollar und seit Jahresbeginn bis zum 30. September 2025 auf 116,2 Millionen US-Dollar beliefen.

Umsatzprognose 2025: Das Unternehmen revidiert seine zuvor angekündigte Umsatzprognose für 2025 von 218,6 Millionen US-Dollar auf 116,6 Millionen US-Dollar . Diese Anpassung spiegelt eine Verzögerung bei der Umsetzung von DeFi-Alpha-Arbitrage-Möglichkeiten wider, die auf die zunehmende Verbreitung von Treasury-Unternehmen für digitale Vermögenswerte und die Konsolidierung der Preise für digitale Vermögenswerte in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zurückzuführen ist. Dies hat vorübergehend zu einem Rückgang der Arbitrage-Aktivitäten und einer Verringerung der verfügbaren Trading-Spreads geführt. Mit einer soliden Bilanz, die durch die kürzlich erfolgte Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar gestärkt wurde, ist das Unternehmen gut positioniert, um bei sich verändernden Marktbedingungen um künftige Arbitrage-Möglichkeiten mit hohen Margen zu konkurrieren.

Wechsel in der Geschäftsführung: Johan Wattenström, Mitbegründer von Valour und DeFi Technologies, wird die Position des Geschäftsführers und Vorstandsvorsitzenden von DeFi Technologies übernehmen, während Olivier Roussy Newton weiterhin als strategischer Berater tätig sein wird.

TORONTO, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen („DeFi") schließt, gibt seine Finanzergebnisse für das am 30. September 2025 endende Quartal bekannt. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Finanzielle Highlights

Umsatz: Der Umsatz belief sich für das am 30. September 2025 endende Quartal auf 22,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 28,1 Millionen US-Dollar im am 30. September 2024 endenden Quartal. Während die Erträge aus Staking und Lending, Handelsprovisionen und Verwaltungsgebühren aufgrund des höheren verwalteten Vermögens („Assets under Management", AUM) gestiegen sind, gingen die Gesamterträge aufgrund geringerer Erträge aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen (Verlusten) aus digitalen Vermögenswerten und ETPs zurück. Diese Einnahmen schwanken in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, insbesondere von den Schwankungen der Preise für digitale Vermögenswerte. Der Umsatz für die neun Monate bis zum 30. September 2025 belief sich auf 80 Millionen US-Dollar, verglichen mit 51,3 Millionen US-Dollar in den vergleichbaren neun Monaten bis zum 30. September 2024, was die gestiegene Rentabilität aufgrund des Wachstums der AUM seit Jahresbeginn widerspiegelt.

Betriebsergebnis : Das Betriebsergebnis belief sich in Q3 2025 auf 9 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang gegenüber den 14,4 Millionen US-Dollar in Q3 2024 entspricht, da die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,6 Millionen US-Dollar zurückgingen. Das Betriebsergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2025 belief sich auf 39,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Betriebsverlust von 1,6 Millionen US-Dollar in den neun Monaten bis zum 30. September 2024, was die verbesserte Rentabilität aufgrund des Wachstums unserer AUM widerspiegelt.

Valour Staking/Lending und Verwaltungsgebühren: In Q3 2025 erzielten Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „ Valour ") Staking- und Lending-Einnahmen in Höhe von 7,4 Millionen US-Dollar sowie Verwaltungsgebühren in Höhe von 2,8 Millionen US-Dollar. Beide Werte konnten aufgrund gestiegener AUM gegenüber Q3 2024 (6,5 Millionen US-Dollar bzw. 1,5 Millionen US-Dollar) verbessert werden.

Stillman Digital: Für das am 30. September 2025 endende Quartal erzielte Stillman Digital Handelsprovisionen in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar. Stillman wurde in Q4 2024 erworben und befand sich daher im Vergleichsquartal 2024 nicht im Besitz des Unternehmens.

Reflexivity Research : In dem am 30. September 2025 endenden Quartal erzielte Reflexivity Research Forschungsumsätze in Höhe von 109.500 US-Dollar, gegenüber 468.000 US-Dollar im am 30. September 2024 endenden Quartal. Das Management konzentriert sich auf die Wiederbelebung dieses Geschäftsbereichs, während dessen Forschungsprodukte weiterhin das Wachstum des ETP-Geschäfts von Valour unterstützen.

Venture-Portfolio: Die acht privaten Venture-Investitionen des Unternehmens hatten zum 30. September 2025 einen Marktwert von 44 Millionen US-Dollar.

Advisory-Umsatz: In dem am 30. September 2025 endenden Quartal erzielte das neue DeFi Advisory-Geschäft mit zwei Kunden einen Umsatz von 192.407 US-Dollar. Dies ist ein neuer Geschäftsbereich, den das Unternehmen im dritten Quartal eingeführt hat.

Aktienrückkäufe: Das Unternehmen hat 935.900 Aktien für insgesamt 2.444.880 US-Dollar (ca. 2,61 US-Dollar pro Aktie) zurückgekauft. Das Unternehmen wird weiterhin opportunistisch Aktien auf dem freien Markt zurückkaufen.

Kassenbestand und Finanzmittel

Kassenbestand: Zum 30. September 2025 belief sich der konsolidierte Kassenbestand von DeFi Technologies auf 119,5 Millionen US-Dollar.

Treasury-Bestände: Zum 30. September 2025 umfassten die Bestände des Unternehmens eine Mischung aus digitalen Vermögenswert-Token im Wert von insgesamt rund 46,2 Millionen US-Dollar.

Gesamtwert der Bar- und digitalen Vermögenswerte: 165,7 Millionen US-Dollar zum 30. September 2025. Das Unternehmen überwacht regelmäßig seine Barbestände und Reserven an digitalen Vermögenswerten auf konsolidierter Basis und hat im Rahmen dieser Überprüfung einen Teil seiner Reserve an digitalen Vermögenswerten für die Absicherung des Marktrisikos seiner ETPs zugewiesen. Dieser Ansatz spiegelt sowohl ein umsichtiges Treasury-Management als auch einen disziplinierten Einsatz von Kapital wider, der die Bilanz stärkt und gleichzeitig die Leistung und Widerstandsfähigkeit der ETP-Plattform des Unternehmens direkt unterstützt. Durch eine diversifizierte Mischung aus Bargeld und digitalen Vermögenswerten kann DeFi Technologies die Volatilität besser steuern, sich gegen ungünstige Marktbedingungen schützen und Marktchancen nutzen, sobald sie sich ergeben.

Kommentar des Geschäftsführers, Olivier Roussy Newton:

„Q3 2025 war ein weiteres bedeutendes Quartal für DeFi Technologies und ein Beweis für die Stärke und Skalierbarkeit unserer Plattform. Wir erzielten einen Umsatz von 22,5 Millionen US-Dollar und einen Betriebsgewinn von 9 Millionen US-Dollar und schlossen damit ein weiteres profitables Quartal ab. Die durchschnittlichen AUM beliefen sich im dritten Quartal auf über 900 Millionen US-Dollar pro Monat, was den höchsten Quartalsdurchschnitt in der Geschichte darstellt. In Verbindung mit den seit Jahresbeginn monatlich verzeichneten Nettomittelzuflüssen demonstrieren wir weiterhin die Leistungsfähigkeit unseres integrierten Ökosystems für die Verwaltung und den Handel von Vermögenswerten.

Über die Zahlen hinaus hat dieses Quartal unsere Position als echte institutionelle Brücke zwischen traditionellen Finanzmärkten und dezentralen Märkten gestärkt. Die Produkterweiterung und die konstanten Zuflüsse von Valour, die wachsende institutionelle Präsenz von Stillman und unsere disziplinierte Kapitalallokation sind allesamt Indikatoren für ein Unternehmen, das in großem Maßstab operiert. Aus unternehmerischer Sicht war DeFi Technologies noch nie so stark wie heute – finanziell, operativ und strategisch. Unsere Bilanzsumme von 165,7 Millionen US-Dollar ermöglicht es uns, neue strukturierte Produkte und Fonds auf den Markt zu bringen, die Einführung von SovFi und anderen hybriden DeFi-TradFi-Produkten zu beschleunigen und strategische Investitionen sowie potenzielle Fusionen und Übernahmen zu verfolgen, die den langfristigen Aktionärswert steigern.

Ich bin unheimlich stolz auf das, was unser Team aufgebaut hat. In den letzten drei Jahren haben wir die ETP-Plattform von Valour erweitert, gezielte Akquisitionen durchgeführt, unsere Abläufe institutionalisiert und Rekordfinanzergebnisse erzielt. Ich bin überzeugt, dass DeFi Technologies mit dem Einstieg von Johan Wattenström als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender stärker denn je in die nächste Wachstumsphase eintritt. Mein Fokus liegt nun auf der Weiterentwicklung von Post-Quantum-Lösungen bei BTQ Technologies, die für das Fortbestehen des Bereichs der digitalen Vermögenswerte von entscheidender Bedeutung sind. Gleichzeitig werde ich weiterhin als wichtiger Aktionär, Partner und Berater tätig sein, um die Kontinuität der Vision und Umsetzung zu gewährleisten, während DeFi Technologies die Zukunft der digitalen Finanzwelt gestaltet."

Kommentar des designierten Geschäftsführers Johan Wattenstrom:

„Olivier und ich haben dieses Unternehmen gemeinsam von Grund auf aufgebaut. Ich bin dankbar für seine Führungsqualitäten und seine Freundschaft und freue mich darauf, DeFi Technologies in die nächste Wachstumsphase zu führen. Wir werden unsere ETP-Plattform auch in Zukunft weltweit ausbauen, unsere Handelsaktivitäten sowohl intern als auch über Stillman Digital erweitern und weiterhin eine Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Ökosystem der digitalen Vermögenswerte schlagen."

Ausblick für 2025

Der nachfolgende Ausblick für das Unternehmen und die einzelnen Geschäftsbereiche ersetzt alle früheren Finanzprognosen des Unternehmens, stellt zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und basiert auf einer Reihe von Annahmen und unterliegt einer Reihe von Risiken. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren, darunter bestimmte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen" und „Annahmen für den Finanzausblick" weiter unten.

DeFi Technologies Ausblick für 2025

Zum 30. September 2025 verzeichnete das ETP-Geschäft von Valour AUM im Wert von 989,1 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum wurde durch günstige Marktbedingungen, die Einführung neuer ETPs und strategische Unternehmensinitiativen wie Defi Alpha unterstützt, die sowohl die Handelsaktivitäten als auch die finanzielle Gesamtleistung gesteigert haben.

Die Einnahmen aus Staking und Lending, Verwaltungsgebühren sowie Marktwertänderungen bei digitalen Vermögenswerten und ETP-Verbindlichkeiten stehen weiterhin in engem Zusammenhang sowohl mit dem Umfang der Kapitalzuflüsse in die Produkte von Valour als auch mit der Wertentwicklung der zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte, die bis in die zweite Hälfte des Jahres 2025 hinein weiter an Wert gewonnen haben. Darüber hinaus ist Valour weiterhin bestrebt, Möglichkeiten zur Erzielung von Einnahmen aus seinen digitalen Vermögenswerten zu identifizieren und zu optimieren. Auf der Grundlage der aktuellen Performance, der Preisniveaus digitaler Vermögenswerte und der Markttrends wird der annualisierte Umsatz des Unternehmens für das Jahr 2025 auf etwa 116,6 Millionen US-Dollar prognostiziert. Die Senkung der annualisierten Umsatzprognose des Unternehmens für 2025 von 218,6 Millionen US-Dollar ist in erster Linie auf eine Verzögerung bei der Umsetzung zuvor prognostizierter DeFi-Alpha-Arbitrage-Möglichkeiten zurückzuführen, die durch die zunehmende Verbreitung von Treasury-Unternehmen für digitale Vermögenswerte und die Konsolidierung der Preisbewegungen bei digitalen Vermögenswerten in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 verursacht wurde. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es mit seiner soliden Bilanz, die durch die kürzlich erfolgte Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar gestärkt wurde, gut aufgestellt ist, um künftig effektiv um profitable Arbitrage-Möglichkeiten zu konkurrieren. Das anhaltende Wachstum der AUM in Verbindung mit opportunistischen DeFi-Alpha-Handelserträgen könnte in Zukunft zu einem proportionalen Anstieg der Erträge führen. Das Unternehmen wird bei der Veröffentlichung seines Jahresergebnisses 2025 eine Umsatzprognose für 2026 vorlegen.

Valour Asset Management

In Q3 2025 setzte Valour seine globale Wachstumsstrategie fort und festigte seine Führungsposition im Bereich der regulierten ETPs für digitale Vermögenswerte. Valour hat nun seine Prognose von 100 ETPs, die an europäischen und britischen Börsen notiert sind, erfüllt. Valour entwickelt weiterhin eine starke Pipeline von ETPs für digitale Vermögenswerte, darunter Hebel- und Optionsscheine-ETPs sowie innovative Einzelwert- und Themenkörbe. Damit erweitert das Unternehmen seine Produktvielfalt und erfüllt die wachsende Nachfrage nach sicheren, regulierten Anlagen in digitale Vermögenswerte.

Über Europa hinaus verfolgt Valour eine gezielte Expansion in wachstumsstarke Regionen wie Afrika, Asien, den Nahen Osten und andere Schwellenmärkte.

Strategische Überlegungen zum Wachstum

Die Expansionsstrategie von Valour umfasst Cross-Listings, Market Making, FX-Überlegungen, lokalisiertes Marketing und Partnerschaften mit regionalen institutionellen Akteuren. Dieser Ansatz wurde entwickelt, um den komplexen Herausforderungen beim Eintritt in neue Rechtsräume gerecht zu werden, von der Navigation durch unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen bis hin zur Sicherstellung von Liquidität und kultureller Anpassung. In Märkten, in denen die Regulierung digitaler Vermögenswerte noch in den Kinderschuhen steckt, positioniert sich Valour als Vorreiter, der Marktstandards prägt und gleichzeitig das Vertrauen in die Marke stärkt.

Das Unternehmen geht davon aus, dass in den kommenden Monaten weitere Listings hinzukommen werden, unterstützt durch eine robuste Pipeline, die sich bis ins Jahr 2026 erstreckt. Strategische Standorte, die noch bekannt gegeben werden, werden die Mission von Valour, eine Brücke zwischen traditionellen Wertpapieren und dem Ökosystem digitaler Vermögenswerte zu schlagen, weiter vorantreiben.

Starke Investorennachfrage

Das ETP-Geschäft von Valour hat in den letzten drei Jahren ein enormes Wachstum erfahren. Im Jahr 2024 beliefen sich die Gesamtzuflüsse auf 124,4 Millionen US-Dollar, was mehr als einer Verdopplung der 49,5 Millionen US-Dollar aus dem Jahr 2023 und einer Verdreifachung der 38,4 Millionen US-Dollar aus dem Jahr 2022 entspricht. Diese Dynamik hat sich bis ins Jahr 2025 fortgesetzt, mit Zuflüssen in Höhe von 116,2 Millionen US-Dollar bis September 2025. Das anhaltende Wachstum unterstreicht die gestärkte Marktposition von Valour und seine Fähigkeit, im aktuellen Umfeld für digitale Vermögenswerte bedeutende Kapitalströme zu generieren.

Stillman Digital

Stillman Digital hat seit seinem Eintritt in das Portfolio von DeFi Technologies eine starke Performance gezeigt und in den neun Monaten bis zum 30. September 2025 einen Umsatz von 6,1 Millionen US-Dollar erzielt. Für das Gesamtjahr 2025 wird aufgrund der hohen Handelsvolumina und Margen im Bereich von 25 bis 50 % ein Umsatz von rund 8,6 Millionen US-Dollar prognostiziert. Das Geschäft von Stillman ist über den gesamten Krypto-Preiszyklus hinweg robust.

Zu den strategischen Prioritäten von Stillman Digital gehören die fortgesetzte Konzentration auf die Ausweitung der Geschäftsentwicklung, die Verbesserung der globalen Reichweite und die Vertiefung der Kompetenzen in Schlüsselbereichen wie Devisen- und Stablecoin-Dienstleistungen.

Stillman konzentriert sich auch auf den Ausbau seiner Vertriebsinfrastruktur durch Initiativen wie Finery, Hidden Road Partners und das Circle Alliance Program. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Unternehmen ein stetiges Wachstum des Handelsvolumens und der Anzahl aktiver Kunden verzeichnet, was die steigende Marktnachfrage und das zunehmende Engagement widerspiegelt.

Strategischer Schwerpunkt:

Geschäftsentwicklung: Ein Schwerpunkt für Stillman Digital bleibt weiterhin die Erweiterung des Geschäftsentwicklungsteams, um die Akquise neuer institutioneller Kunden zu beschleunigen. Das Unternehmen bemüht sich auch verstärkt um die Erschließung internationaler Märkte, insbesondere in Lateinamerika und Europa.

Ein Schwerpunkt für Stillman Digital bleibt weiterhin die Erweiterung des Geschäftsentwicklungsteams, um die Akquise neuer institutioneller Kunden zu beschleunigen. Das Unternehmen bemüht sich auch verstärkt um die Erschließung internationaler Märkte, insbesondere in Lateinamerika und Europa. Produkt- und Marktexpansion: Stillman Digital plant, sein Produktangebot zu erweitern, insbesondere im Bereich der Devisen- und Stablecoin-Dienste. Diese Angebote werden dazu beitragen, sich gegen die Volatilität von Altcoins abzusichern und die Einnahmeströme weiter zu diversifizieren.

Stillman Digital plant, sein Produktangebot zu erweitern, insbesondere im Bereich der Devisen- und Stablecoin-Dienste. Diese Angebote werden dazu beitragen, sich gegen die Volatilität von Altcoins abzusichern und die Einnahmeströme weiter zu diversifizieren. Strategische Partnerschaften: Der weitere Ausbau der globalen Bankbeziehungen ist eine der wichtigsten Prioritäten von Stillman Digital, wobei die Zusammenarbeit mit neuen Aggregatoren und ECNs fortgesetzt wird. Darüber hinaus wird die Vertiefung bestehender Partnerschaften mit Institutionen wie Bank Frick, Talos und Fireblocks den Zugang für Kunden erweitern und nahtlosere Fiat-Transaktionen ermöglichen.

Der weitere Ausbau der globalen Bankbeziehungen ist eine der wichtigsten Prioritäten von Stillman Digital, wobei die Zusammenarbeit mit neuen Aggregatoren und ECNs fortgesetzt wird. Darüber hinaus wird die Vertiefung bestehender Partnerschaften mit Institutionen wie Bank Frick, Talos und Fireblocks den Zugang für Kunden erweitern und nahtlosere Fiat-Transaktionen ermöglichen. Teamwachstum: Die jüngsten Neueinstellungen, darunter neue Backend-Entwickler und ein Leiter für Trading mit einem Hintergrund in Astrophysik und quantitativem Handel, sollen die Innovation vorantreiben und die Handelsstrategien verbessern. Diese Neuzugänge werden es Stillman Digital ermöglichen, mit neuen Haupthandelsstrategien weiterhin die Marktbenchmarks zu übertreffen.

Mit Blick auf die Zukunft ist Stillman Digital gut positioniert, um sein Wachstum bis 2026 zu beschleunigen. Dabei nutzt das Unternehmen die Unterstützung und die strategischen Ressourcen von DeFi Technologies, um neue Möglichkeiten zu erschließen und seine globale Präsenz weiter auszubauen.

DeFi Alpha

Das Unternehmen bewertet und nutzt weiterhin Arbitragemöglichkeiten über seinen spezialisierten Trading Desk, DeFi Alpha. Im Mai 2025 tätigte DeFi Alpha einen Handel mit gesperrten Token mit einem Abschlag von 23,8 Millionen US-Dollar, der über einen Zeitraum von drei Jahren realisiert wird, sofern der SUI-Preis bei Fälligkeit bei mindestens 3,51 US-Dollar pro Token liegt. Im November 2025 wurde ein zweiter gesperrter Token-Handel mit einem Abschlag von 3,2 Millionen US-Dollar durchgeführt, der über einen Zeitraum von drei Jahren realisiert wird, sofern der SOL-Preis bei Fälligkeit 167 US-Dollar pro Token oder höher liegt.

Diese Strategie hat die Finanzlage des Unternehmens erheblich gestärkt, die Rückzahlung von Schulden ermöglicht und den weiteren Ausbau der digitalen Vermögensverwaltung unterstützt. Mit der zunehmenden Verbreitung von Unternehmen für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 kam es bei dem Unternehmen zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Arbitrage-Möglichkeiten und zu geringeren Arbitrage-Gewinnen. Angesichts der Volatilität des Marktes für digitale Vermögenswerte ist das Unternehmen jedoch der Ansicht, dass es mit seiner soliden Bilanz, die durch die kürzlich erfolgte Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar gestärkt wurde, gut aufgestellt ist, um künftig effektiv um profitable Arbitrage-Möglichkeiten zu konkurrieren.

Die DeFi Alpha-Strategie hat sich als entscheidender Faktor für die finanzielle Widerstandsfähigkeit von DeFi Technologies erwiesen und die Position des Unternehmens in einer sich ständig weiterentwickelnden Landschaft digitaler Vermögenswerte gestärkt. Durch seinen auf Arbitrage ausgerichteten Ansatz hat DeFi Alpha das finanzielle Fundament des Unternehmens gestärkt und die Rückzahlung von Schulden ermöglicht, während es gleichzeitig die Einführung einer robusten Treasury-Strategie für digitale Vermögenswerte unterstützt. Dieses strategische Modell hat sich als wirksam erwiesen, um Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Rendite zu maximieren, selbst angesichts der Marktvolatilität.

Strategische Ausrichtung und Wettbewerbsvorteile: DeFi Alpha wurde entwickelt, um die Bilanz des Unternehmens sowohl durch systematische als auch durch opportunistische Handelsstrategien zu nutzen. Mit diesem Ansatz ist DeFi Alpha einzigartig positioniert, um Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig seine Bilanzvorteile auszuspielen. Viele der betriebenen Handelsgeschäfte sind exklusiv und werden durch starke Partnerschaften und bedeutende Beteiligungen im Zusammenhang mit ETPs unterstützt, wodurch diese Möglichkeiten für andere Unternehmen weitgehend unzugänglich sind. Diese Exklusivität, kombiniert mit einer effizienten Ausführung in Bereichen mit geringem Wettbewerb, verschafft DeFi Alpha einen strategischen Vorteil auf dem Markt.

Reflexivity Research

Reflexivity Research arbeitet daran, den Vertrieb auszuweiten, die Betriebskosten zu senken, das Produktangebot zu verbessern und neue Einnahmequellen zu erschließen, um das Wachstum voranzutreiben.

Erweiterte Vertriebskanäle

Reflexivity hat neue Vereinbarungen über die Verbreitung von Inhalten und Forschungsergebnissen mit Beluga und Blockwire geschlossen und damit seine Reichweite im Privatkunden- und institutionellen Anlegersegment erheblich erweitert.

Aktualisierte Produktpakete und Preise

Das Unternehmen hat seine Forschungspakete und Preise vollständig überarbeitet, um das Angebot an die Marktnachfrage und Wettbewerbsbenchmarks anzupassen und gleichzeitig die Skalierbarkeit für verschiedene Kundenstufen zu verbessern.

Neue Einnahmequellen in der Entwicklung

Reflexivity diversifiziert sein Kerngeschäft, das auf Abonnements basiert, durch neue Einnahmequellen, darunter Event-Sponsoring, Newsletter-Sponsoring und die bevorstehende Einführung von Macro Monday – einem wöchentlichen Newsletter mit makroökonomischen Einblicken, der speziell auf Teilnehmer des Marktes für digitale Vermögenswerte zugeschnitten ist.

Überarbeiteter Outbound-Vertriebsprozess

Der Vertriebsprozess wurde durch KI-gestützte Automatisierung, optimierte Outbound-Prozesse, verbesserte Vertriebsmaterialien und die Integration der Blockwire-Partnerschaft optimiert, um die Reichweite und die Konversionsraten zu steigern.

Für die Zukunft plant Reflexivity, auf diesen Initiativen aufzubauen, indem es die Markenauffrischung abschließt, die neuen Sponsoring-Produkte auf den Markt bringt und seine institutionelle Präsenz durch strategische Partnerschaften und gezielte Outbound-Kampagnen weiter ausbaut. In der Zwischenzeit unterstützt das Forschungsprodukt von Reflexivity weiterhin das Wachstum des ETP-Geschäfts von Valour.

DeFi Advisory

DeFi Advisory positioniert sich als umfassender Partner für Treasury-Programme von Unternehmen für digitale Vermögenswerte. Seit der Gründung der Abteilung haben wir bereits zwei Mandate erhalten und eine starke Pipeline an zukünftigen Aufträgen aufgebaut. Durch die Nutzung der Kompetenzen von Tochtergesellschaften wie Stillman Digital, Neuronomics und Reflexivity Research sowie unserer umfassenden Expertise in den Bereichen digitale Vermögenswerte und öffentliche Märkte ist DeFi Advisory gut positioniert, um seinen Kundenstamm zu erweitern und maßgeschneiderte Strategien für börsennotierte Unternehmen anzubieten, die digitale Vermögenswerte in ihre Finanzverwaltung integrieren.

Wechsel in der Geschäftsführung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Olivier Roussy Newton von seinen Ämtern als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender zurückgetreten ist. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat Johan Wattenström, Mitbegründer von Valour und DeFi Technologies, zum Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzenden ernannt. Die Ernennung tritt mit dem Ausscheiden von Herrn Roussy Newton in Kraft.

Nach dem Übergang wird Herr Roussy Newton weiterhin ein wichtiger Aktionär, Partner und Berater des Unternehmens bleiben und so die Kontinuität der Vision und Umsetzung sicherstellen, während DeFi Technologies in die nächste Phase seiner Expansion eintritt.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

Der Webcast zu den Finanzergebnissen von DeFi Technologies für das dritte Quartal 2025 beginnt am Freitag, dem 14. November 2025, um 12:00 p.m. ET.

Um sich für den Live-Webcast zu registrieren, besuchen Sie bitte diesen Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_eLmAKme0TuOb7moOXaH7qA

Ergänzende Materialien und künftige Mitteilungen

Das Unternehmen hat auf seiner Website Materialien zur Verfügung gestellt, die die Diskussion seiner Ergebnisse begleiten sollen, zusammen mit bestimmten ergänzenden Finanzinformationen und anderen Daten. Wichtige Neuigkeiten und Informationen über das Unternehmen, einschließlich Präsentationen für Investoren und den Zeitplan zukünftiger Investorenkonferenzen, finden Sie im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens: https://defi.tech/investor-relations.

Analystenberichte zu DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research.

Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an:

ir@defi.tech

Kommende Konferenzen und Veranstaltungen

Kommende Konferenzen Daten Stadt Benchmark 14th Annual Discovery One-on-One Investor Conference 4. Dezember New York City Northland Growth Conference 16. Dezember Virtuell

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu hundert der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet; Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung auf institutionellem Niveau konzentriert; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich digitale Vermögenswerte anbietet; und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen zu Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquiditätslösungen für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen unbegrenzte Liquiditätslösungen anbietet und sich dabei auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Finanzergebnisse des Unternehmens, die Umsatzprognosen des Unternehmens und seiner Geschäftssegmente, das Wachstum der AUM, die geografische Expansion der Kerngeschäfte des Unternehmens, Möglichkeiten zur Generierung von Einnahmen aus den digitalen Vermögenswerten des Unternehmens, bevorstehende ETP-Einführungen, die Erzielung von Einnahmen durch DeFi Alpha und Wettbewerbsfaktoren, die Integration von Stillman Digital und Neuronomics AG sowie deren jeweilige Pläne und Aussichten für 2025, Schwankungen der Preise für digitale Vermögenswerte; die geografische Expansion des Unternehmens; Investitionen und Interesse am Sektor der digitalen Vermögenswerte; die Entwicklung des Geschäftsbereichs DeFi Advisory; zukünftige Kooperationen und Partnerschaften; die Entwicklung von ETPs; die geografische Expansion des Unternehmens; zukünftige Akquisitionen durch das Unternehmen; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften; die Ernennung von Direktoren und Führungskräften des Unternehmens; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Produkte von Valour durch die Börsen; die Fähigkeit des Unternehmens, Reflexivity Research, Stillman Digital, Neuronomics AG und DeFi Advisory erfolgreich zu integrieren und auszubauen; die Verbreitung von Unternehmen, die digitale Vermögenswerte verwalten; das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Digital Asset-Sektors; Vorschriften und Regelungen in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte; Schwankungen des Preisniveaus digitaler Vermögenswerte; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Annahmen zum Finanzausblick

Die Finanzprognose für die Einnahmen des Unternehmens basiert auf einer Reihe von Annahmen, darunter Annahmen in Bezug auf Inflation, Zinsänderungen, Volatilität des Marktes für digitale Vermögenswerte, aktuelle und prognostizierte Marktpreise für digitale Vermögenswerte, insbesondere für die digitalen Vermögenswerte, die den ETPs des Unternehmens zugrunde liegen, die Fähigkeit des Unternehmens, Erträge aus dem Staking und dem Lending der vom Unternehmen gehaltenen digitalen Vermögenswerte zu erzielen, die Fähigkeit von DeFi Alpha, Renditen aus der überschüssigen Liquidität des Unternehmens zu generieren und wertsteigernde Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und zu realisieren, sowie den externen Wettbewerb um Arbitragemöglichkeiten für digitale Vermögenswerte; die von der Gesellschaft erzielte Rendite aus Staking- und Lending-Einnahmen, die Rendite aus den von der Gesellschaft erzielten Verwaltungsgebühren, das Geschäftsmodell von Reflexivity Research, das Handelsvolumen von Stillman Digital, die erfolgreiche Umsetzung technologischer Upgrades bei Stillman Digital, die erfolgreiche Entwicklung und Einführung von Produkten durch Neuronomics AG, die erfolgreiche Entwicklung des Geschäftsbereichs DeFi Advisory; das Interesse der Verbraucher an den ETPs von Valour, Wechselkurse und andere makroökonomische Bedingungen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf ETPs und digitale Vermögenswerte in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, die Einführung zukünftiger ETPs, „Black Swan Events" in der Branche für digitale Vermögenswerte, Wettbewerber, die konkurrierende ETP-Produkte anbieten, und die Marktakzeptanz der ETP-Angebote des Unternehmens. Die Finanzprognose des Unternehmens, einschließlich der verschiedenen zugrunde liegenden Annahmen, stellt eine vorausschauende Information dar und sollte in Verbindung mit der obigen Vorsichtshinweis zu vorausschauenden Informationen gelesen werden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit: Makroökonomische Faktoren, die sich auf die Branche für digitale Vermögenswerte auswirken, darunter Inflation, Zinsänderungen, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, die zunehmende Verbreitung von Unternehmen für digitale Vermögenswerte, die Volatilität digitaler Vermögenswerte und Schwankungen ihres Marktwerts, Wechselkursschwankungen, Pandemien, Betrug, Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit von Personen innerhalb der Branche für digitale Vermögenswerte, ein negatives regulatorisches Umfeld in Bezug auf digitale Vermögenswerte, die russische Invasion in der Ukraine und die Reaktionen darauf, der Krieg zwischen Israel und der Hamas und die Reaktionen darauf, die Unfähigkeit des Unternehmens, Käufer für seine ETPs zu gewinnen; ein Rückgang der AUM infolge des Verkaufs der ETPs des Unternehmens durch Anleger oder eines Wertverlusts der zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte; die Unfähigkeit von Valour, attraktive ETPs auf den Markt zu bringen; die Unfähigkeit von Valour, den Absatz von ETPs zu steigern; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumsstrategie umzusetzen; die Abhängigkeit des Unternehmens von einer kleinen Anzahl von Verwahrern und Marktteilnehmern für den Betrieb seiner ETP-Programme; Rückgang der Abonnentenzahlen von Reflexivity Research; Rückgang der von Stillman Digital generierten Handelsvolumina oder Gebühren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Defi Advisory-Strategie umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, Verstöße gegen die Informationssicherheit oder andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern und zu bewältigen; die Fähigkeit des Unternehmens, sich gegen Wettbewerber durchzusetzen; strategische Beziehungen zu Dritten; Änderungen an Technologien, auf denen der Kauf und Verkauf von ETPs basiert; die Fähigkeit von Valour, ETPs in Ländern zu vertreiben, in denen es derzeit nicht tätig ist; die Fähigkeit des Unternehmens, unser geistiges Eigentum zu erwerben, zu erhalten und zu schützen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Akquisitionsstrategie umzusetzen; die Liquidität und Kapitalausstattung des Unternehmens; anhängige und drohende Rechtsstreitigkeiten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften; der ordnungsgemäße Erhalt von Sicherheiten, die bei insolventen Gegenparteien gehalten werden; Änderungen der Steuergesetze und ihrer Anwendung; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Vertriebs-, Marketing- und Supportkapazitäten und -fähigkeiten zu erweitern; sowie die Aufrechterhaltung unseres Kundenserviceniveaus und unseres Rufs. Der Zweck der zukunftsgerichteten Informationen besteht darin, dem Leser eine Beschreibung der Erwartungen des Managements in Bezug auf unsere finanzielle Leistung zu geben, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

