ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Biraj Borkhataria verweist in einer am Montag vorliegenden Studie auf den Kauf einer 50-Prozent-Beteiligung an einem Portfolio von Anlagen zur flexiblen Energieerzeugung von EPH. Damit senkte der Ölkonzern die Risiken mit Blick auf seine Wachstumspläne für die Energieerzeugung./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:56 / EST

