EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Veränderung im Vorstand und Aufsichtsrat- Aktienplatzierung aus dem Bezugsangebot

Veränderung im Vorstand und Aufsichtsrat

Der Aufsichtsratsvorsitzende Patrick E. Bigger wechselt vom Aufsichtsrat in den Vorstand und wird mit Eintragung im Handelsregister den Vorstandsvorsitz übernehmen. Herr Philippe Perret wird über den 7. Dezember 2025 hinaus bis zum Abschluss der Präsentation des Prototypen bei der Pariser Motor Show im Oktober 2026 als Vorstand weiter bestellt. Da durch den Wechsel von Herrn Bigger in den Vorstand die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter die satzungsmäßige Anzahl fällt, wird der Vorstand beim Handelsregister die gerichtliche Bestellung von Herrn Dr.-Ing. Andreas Lemm als neuen Aufsichtsrat morgen beantragen.

Aktienplatzierung aus dem Bezugsangebot vom 17.September 2025 abgeschlossen

Insgesamt wurden 311.317 neue Aktien von Aktionären zu einem Bezugspreis von Euro 1,00 bezogen, wodurch der Bruttoemissionserlös EUR 311.317,00 beträgt.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital im Umfang von EUR 311.317,00 durchzuführen.

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erhöht sich damit das Grundkapital von bisher EUR 732.893,00 auf EUR 1.044.210,00.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgt voraussichtlich am 28.November 2025 und die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel voraussichtlich am 3.Dezember 2025.

Kapitalmassnahmen und Entwicklungstätigkeit

Der neu konstituierte Vorstand und Aufsichtsrat werden am 3. Dezember 2025 über den Erfolg laufender Investorengespräche und den Zeitplan der Entzwicklungstätigkeit berichten.

