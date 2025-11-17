W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Delivery Hero SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delivery Hero SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Delivery Hero SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

17.11.2025 / 14:16 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Delivery Hero SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations

