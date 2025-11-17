EQS-AFR: Delivery Hero SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Hiermit gibt die Delivery Hero SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations
