EQS-AFR: Delivery Hero SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

17.11.2025 / 14:16 CET/CEST

Hiermit gibt die Delivery Hero SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Internet: www.deliveryhero.com

