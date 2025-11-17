EQS-News: HIVE Digital erzielt Rekordquartal mit 285% Umsatzwachstum durch Anstieg der Bitcoin-Hashrate um 223% und der BUZZ HPC-Einnahmen um 175%

EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Expansion

HIVE Digital erzielt Rekordquartal mit 285% Umsatzwachstum durch Anstieg der Bitcoin-Hashrate um 223% und der BUZZ HPC-Einnahmen um 175%



17.11.2025 / 18:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HIVE erzielt Rekordquartal mit 285% Umsatzwachstum, da Bitcoin-Produktion und BUZZ HPC neue Höchststände erreichen, angetrieben durch einen Anstieg der operativen Bitcoin-Hashrate um 223% gegenüber dem Vorjahr, was zu einem Wachstum der Bitcoin-Mining-Einnahmen um ca. 300% und einem Anstieg der BUZZ HPC-Einnahmen um 175% gegenüber dem Vorjahr führte.



San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 17. November 2025) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (als „das Unternehmen“ oder „HIVE“ bezeichnet), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Rechenzentrumsinfrastruktur, gab heute seine Finanzergebnisse für das am 30. September 2025 endende zweite Quartal bekannt. Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 87,3 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 285% gegenüber dem Vorjahr und 91% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Das Unternehmen meldete außerdem ein bereinigtes EBITDA von 31,5 Millionen Dollar, was die starke operative Leistung sowohl im Bitcoin-Mining- als auch im Hochleistungs-Computing-Geschäft (HPC) widerspiegelt (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).

Dieses Quartal markiert das stärkste duale Wachstum in der Geschichte von HIVE, angetrieben durch die rasche Erweiterung seines Bitcoin-Mining-Gerätebestands auf 16,2 EH/s zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2025 (mit derzeit 25 EH/s in Betrieb) und die steigende Nachfrage nach BUZZ-HPC-Dienstleistungen.



Finanzielle Highlights des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2026:

Gesamtumsatz: 87,3 Millionen Dollar, ein Anstieg von 285% gegenüber 28,7 Millionen Dollar im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 und ein sequenzieller Anstieg von 91%. Die Bruttobetriebsmarge betrug 48,6%, gegenüber 34,7% im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Berechnung der direkten Kosten und der Mining-Marge finden Sie weiter unten in dieser Pressemitteilung.

Umsatz aus dem Mining digitaler Währungen: 82,1 Millionen Dollar, ein Anstieg von 101,2% gegenüber dem Vorquartal, was auf einen Anstieg der durchschnittlichen Hashrate um 86,2% gegenüber dem Vorquartal auf 16,2 EH/s und leicht höhere Bitcoin-Preise zurückzuführen ist. Dieser Mining-Umsatz wurde bei direkten Kosten von 42,1 Millionen Dollar erzielt, von denen etwa 88% auf Energiekosten entfallen. Die Berechnung der direkten Kosten finden Sie weiter unten in dieser Pressemitteilung.

Bitcoin-Produktion: 717 Bitcoin wurden im zweiten Quartal produziert, was einem Anstieg von 76,6% gegenüber dem Vorquartal entspricht, trotz einer Zunahme der Netzwerkkomplexität um 21,4% gegenüber dem Vorquartal.

HPC-Umsatz: Der Rekordumsatz von BUZZ HPC in Höhe von 5,2 Millionen Dollar, ein Anstieg von 175% gegenüber dem Vorjahr und 7,6% gegenüber dem Vorquartal, wurde mit direkten Kosten von 2,0 Millionen Dollar erzielt.

Allgemein- und Verwaltungskosten: 7,8 Millionen Dollar, ein Anstieg gegenüber 5,8 Millionen Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026, hauptsächlich aufgrund des Personalaufbaus zur Unterstützung der globalen Expansion, einschließlich Paraguay und der BUZZ HPC-Sparte.

Bruttobetriebsmargen3: 42,4 Millionen Dollar (49%). Siehe die Berechnung der Bruttobetriebsmargen weiter unten in dieser Pressemitteilung.

Nettogewinn: GAAP-Nettoverlust von 15,8 Millionen Dollar, bedingt durch die beschleunigte zweijährige Abschreibung der für die Expansion in Paraguay verwendeten ASICs (38,3 Millionen Dollar Abschreibung für das Quartal) und nicht zahlungswirksame Verluste im Zusammenhang mit Kapitalbeteiligungen und Neubewertungen von Derivaten.

Bereinigtes EBITDA1: 31,5 Millionen Dollar.

Bilanz: Das Quartal wurde mit 47,0 Millionen Dollar an Barmitteln und digitalen Währungen abgeschlossen.

BETRIEBLICHE MEILENSTEINE

Schnelle Erweiterung der Infrastruktur

Fertigstellung einer neuen Kapazität von 300 MW in Paraguay innerhalb von sechs Monaten.

Kürzlich erreichte operative Hashrate von 25 EH/s im November 2025.

Erzielung eines Umsatzes von 132,9 Millionen Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. September 2025.

Positionierung für Wachstum in den Bereichen KI und HPC

Fortgeschrittene Umwandlung des 70-MW-Campus Grand Falls in New Brunswick in ein flüssigkeitsgekühltes Tier-III+-Rechenzentrum, das Hyperscale-Kollokation ermöglicht. Für KI-Cloud bietet dies eine potenzielle Kapazität für etwa 25.000 GPUs der nächsten Generation bei

Fortgesetzte Upgrades in der 7,2-MW-Anlage in Toronto, um den Betrieb von 2.000 AI-Computing-GPUs der nächsten Generation für das BUZZ AI Cloud-Geschäft zu ermöglichen.

Beschleunigter Fortschritt bei der Umrüstung auf Tier III+ in Boden, Schweden, wodurch eine schnellere und kostengünstigere HPC-Bereitstellung ermöglicht wird, um den Betrieb von 2.000 KI-Computing-GPUs der nächsten Generation für das BUZZ AI Cloud-Geschäft zu ermöglichen.

Zukünftige Kapazität und Wachstumsaussichten

Mit der kürzlich angekündigten zusätzlichen Erweiterung um 100 MW in Yguazú verfügt HIVE nun über 300 MW in Paraguay und einen Weg zu 400 MW, der durch einen Stromkaufvertrag gesichert ist.

Die weltweite Präsenz von Rechenzentren, die mit Strom aus Wasserkraft betrieben werden, erreicht nun 540 MW.

Option zur Skalierung auf 35 EH/s bis zum vierten Quartal 2026 mit ASICs der nächsten Generation.

Das Ziel für BUZZ HPC ist ein annualisierter Umsatz von ca. 140 Millionen Dollar bis zum vierten Quartal 2026 bei einer Bruttomarge von ca. 80%.

Kommentar der Geschäftsleitung

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte: „Dies war ein entscheidendes Quartal für HIVE. Wir haben sowohl im Bereich des Minings digitaler Währungen als auch im BUZZ HPC-Segment Rekordumsätze erzielt. Obwohl der Bitcoin-Hashpreis im Vergleich zum Vorjahr nur um etwa 25% gestiegen ist, stieg unser Umsatz aufgrund unserer aggressiven Hashrate-Expansion und unserer unermüdlichen Fokussierung auf Effizienz um 285% im Vergleich zum Vorjahr. Der Bau einer 300-MW-Anlage in Paraguay in nur sechs Monaten zeigt unsere Fähigkeit, große digitale Infrastrukturen schnell, diszipliniert und präzise zu implementieren. Unsere zweigleisige Strategie – Bitcoin-Mining und High-Performance-Computing (Hochleistungsrechnen) – positioniert HIVE als weltweit führenden Anbieter von Dateninfrastrukturen der nächsten Generation.“

Aydin Kilic, President und CEO, erklärte: „Unsere Teams haben eine makellose Leistung erbracht. Mit einem sequenziellen Anstieg der operativen Hash-Rate um 87% für das Quartal und einem Umsatz von 132,9 Millionen Dollar in den letzten sechs Monaten – alles ohne Schulden – zeigen wir unsere disziplinierte Kapitalstrategie und operative Exzellenz. Mit einer kürzlich erreichten operativen Hash-Rate von 25 EH/s haben wir nun einen Bitcoin-Mining-Umsatz von fast 400 Millionen Dollar bei einer operativen Marge von 50% nach Stromkosten. Gleichzeitig treiben wir unsere KI-Rechenzentrumsinitiativen in Kanada und Europa voran und legen damit den Grundstein für Tier-III+-Einrichtungen, die Hyperscale-GPU-Implementierungen unterstützen können. BUZZ HPC entwickelt sich zu einem leistungsstarken Wachstumsmotor.“

Darcy Daubaras, CFO von HIVE, erklärte: „Wir sind mit unserer finanziellen Leistung in diesem Quartal sehr zufrieden. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 285% und übertraf damit deutlich den moderaten Preisanstieg von Bitcoin im Jahresvergleich, was die Stärke unserer operativen Größe unterstreicht. Das bereinigte EBITDA von 31,5 Millionen Dollar unterstreicht die Stärke unseres Kerngeschäfts. Die beschleunigte Abschreibung wirkte sich zwar auf den Nettogewinn aus, spiegelt jedoch unseren konservativen Rechnungslegungsansatz wider und trägt zur Aufrechterhaltung einer disziplinierten Bilanz bei.“

Informationen zur Telefonkonferenz

HIVE wird seine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2026 am Montag, dem 17. November, um 8:00 Uhr EST (14:00 Uhr MEZ) abhalten. Um an dieser Veranstaltung teilzunehmen, melden Sie sich bitte etwa 5 Minuten vor Beginn der Konferenz an oder wählen Sie sich ein.

Datum: 17. November 2025

Uhrzeit: 8:00 Uhr EST (14:00 Uhr MEZ)

Webcast: Link zur Anmeldung hier

Einwahlnummer: Wird nach der Anmeldung bereitgestellt

Finanzberichte und Lagebericht (MD&A)

Der konsolidierte Jahresabschluss des Unternehmens und der dazugehörige Lagebericht (Management's Discussion and Analysis, MD&A) für die drei Monate bis zum 30. September 2025 sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil von HIVE und auf der Website des Unternehmens unter www.HIVEdigitaltechnologies.com verfügbar.

1Nicht-GAAP-Kennzahl. Bereinigtes EBITDA (Betriebsergebnis, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, vor Finanzerträgen und -aufwendungen, Steuern und Abschreibungen) bereinigt um sonstige nicht zahlungswirksame Posten, einschließlich aktienbasierter Vergütungen, nicht zahlungswirksamer Effekte aus der Neubewertung digitaler Währungen und einmaliger Transaktionen. Der Bruttomininggewinn, die Bruttominingmarge, das bereinigte EBITDA, die direkten Kosten pro BTC und die Gesamt-Cash-Kosten pro BTC sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen oder -kennziffern und sollten in Verbindung mit den gemäß GAAP dargestellten Kennzahlen für das Betriebsergebnis und die Liquidität gelesen werden und nicht als Alternative oder Ersatz für diese Kennzahlen angesehen werden. Leser werden auf die Überleitungen der Nicht-IFRS-Kennzahlen verwiesen, die im MD&A des Unternehmens im Quartalsbericht für das am 30. September 2025 endende Quartal enthalten sind.

2Die realisierten und nicht realisierten Gewinne (Verluste) aus digitalen Währungen werden als Veränderung des beizulegenden Zeitwerts (Gewinn oder Verlust) des Coin-Bestands und als Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von digitalen Währungen berechnet, der der Netto-Differenz zwischen den Erlösen und dem Buchwert der digitalen Währung entspricht.

³ Nachfolgend sind die Umsatzerlöse und damit verbundenen Kosten aufgeführt, die die Bruttomarge aus dem Mining ausmachen. Wir berücksichtigen dabei Konnektivität, Sicherheit, Wartung des Rechenzentrums und Wartung der elektrischen Anlagen. Die Stromkosten können von Quartal zu Quartal variieren.

4 Ausgehend von einem aktuellen Bitcoin-Preis von 101.000 USD, einer Komplexität von 150,5 T und einem Hashpreis von 44 USD pro Hashpreis pro Tag.

Eine verbesserte Version dieser Grafik finden Sie unter:

https://images.newsfilecorp.com/files/5335/274757_hive11172025tbl1.jpg

*Der durchschnittliche Umsatz pro BTC bezieht sich nur auf die Mining-Betriebe und schließt die HPC-Betriebe aus.

Eine verbesserte Version dieser Grafik finden Sie unter:

https://images.newsfilecorp.com/files/5335/274757_hive11172025tbl2.jpg

⁴ Verweise auf annualisierte Umsätze und Run-Rate-Umsätze gelten als zukunftsorientierte Finanzinformationen. Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen vom Unternehmen ausschließlich zum Zweck der Bewertung der Vorzüge dieses Geschäftsbereichs verwendet werden und für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind.

At-the-Market-Angebot

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 1. Oktober 2025 sein im Oktober 2024 begonnenes und im Mai 2025 fortgesetztes At-the-Market-Angebot (das „ATM-Aktienprogramm Oktober 2024”) abgeschlossen hat. Am 1. Oktober 2025 (dem Enddatum des ATM-Aktienprogramms vom Oktober 2024) gab das Unternehmen 522.778 Stammaktien (die „ATM-Aktien vom Oktober 2024”) für einen Bruttoerlös von 2,8 Millionen CAD aus. Die ATM-Aktien vom Oktober 2024 wurden zu den aktuellen Marktpreisen verkauft, wobei der Durchschnittspreis pro ATM-Aktie vom Oktober 2024 bei 5,27 CAD lag. Gemäß dem ATM-Aktienprogramm vom Oktober 2024 wurde den Verkaufsvermittlern im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Rahmen des ATM-Aktienprogramms vom Oktober 2024 eine Barprovision in Höhe von 51.452 CAD auf den gesamten Bruttoerlös gezahlt.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und entwickelt und betreibt eine nachhaltige Blockchain- und KI-Infrastruktur, die mit erneuerbarer Wasserkraft betrieben wird. Mit einer globalen Präsenz in Kanada, Schweden und Paraguay, wo skalierbare KI- und Cloud-Computing-Dienstleistungen angeboten werden, hat sich HIVE der operativen Exzellenz, der Führungsrolle im Bereich grüne Energie und der Schaffung langfristiger Werte für seine Aktionäre und die Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, verschrieben.

Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter:

X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

„Frank Holmes“

Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: +1 (604) 664-1078



Im deutschsprachigen Raum

AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Informationen

Mit Ausnahme der historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. „Zukunftsgerichtete Informationen“ in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Erwerb der neuen Standorte in Paraguay und Toronto und deren Potenzial, den Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme; die Geschäftsziele und -vorgaben des Unternehmens, einschließlich der angestrebten Meilensteine für die Hashrate und der Kosten für deren Erreichung; die Betriebsergebnisse für die drei Monate und sechs Monate bis zum 30. September 2025; die erwarteten Kosten für die Aufrechterhaltung und den Ausbau des Betriebs; Finanzinformationen im Zusammenhang mit den annualisierten laufenden Einnahmen; die Akquisition, der Einsatz und die Optimierung der Mining-Flotte und -Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität des bestehenden Bitcoin-Mining-Betriebs; die Erteilung behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die damit verbundenen Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des Projekts in Paraguay wirtschaftlich und rechtzeitig abzuschließen und die gewünschte operative Leistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu schürfen; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine aktuellen Bestände an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie der allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und den Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiebeschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energieversorgungsregimen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen kann nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgen; die Expansion kann nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgen; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu schürfen; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu veräußern oder überhaupt zu veräußern; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; eine Erhöhung der Netzwerkschwierigkeit kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für den Abbau von Kryptowährungen in den jeweiligen Rechtsordnungen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, Wechselkursschwankungen, Energiebeschränkungen oder regulatorische Änderungen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die nachteiligen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern könnten; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu einem Preis zu schürfen, der den historischen Preisen entspricht; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Kapitalmarktbedingungen, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern würden; und sonstige damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

17.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: HIVE Digital Technologies Ltd. Suite 855 - 789 West Pender Street V6C 1H2 Vancouver, BC Deutschland E-Mail: info@hivedigitaltech.com Internet: https://hivedigitaltechnologies.com/ ISIN: CA4339211035 WKN: A3EH8Z Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto Stock Exchange Venture EQS News ID: 2231328

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2231328 17.11.2025 CET/CEST