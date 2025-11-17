W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH

17.11.2025 / 10:51 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG

     Company Name:            PNE AG
     ISIN:                    DE000A0JBPG2

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    17.11.2025
     Target price:            19,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:
DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 19,00.

Zusammenfassung:
PNE hat die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und eine
Telefonkonferenz abgehalten. Das EBITDA stieg deutlich auf EUR21,9 Mio.
(Q3/24: -EUR2,4 Mio.) und übertraf damit unsere Prognose. Die Hauptgründe für
das starke EBITDA waren der Verkauf von Windparks (48 MW) und ein besseres
EBITDA im Segment Stromerzeugung. Das Management rechnet mit weiteren
Projektverkäufen in Deutschland, Polen oder Frankreich sowie
Meilensteinzahlungen im vierten Quartal und hat daher die EBITDA-Prognose
für 2025 (EUR70 Mio. - EUR110 Mio.) bekräftigt. Nach einem starken dritten
Quartal erwarten wir ein noch stärkeres viertes Quartal und halten an
unserer EBITDA-Prognose für 2025 von ca. EUR80 Mio. fest. Eine aktualisierte
Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR19. Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 83%).


First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG
(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 19.00 price target.

Abstract:
PNE reported Q3 figures and held a conference call. EBITDA significantly
increased to EUR21.9m (Q3/24: EUR-2.4m) and topped our forecast. The main
reasons for the strong EBITDA were wind farm sales (48 MW) and better Power
Generation segment EBITDA. Management expects further project sales in
Germany, Poland, or France as well as milestone payments in Q4 and has thus
reiterated 2025 EBITDA guidance (EUR70m - EUR110m). Following a strong Q3, we
expect an even stronger Q4 and stick to our 2025E EBITDA forecast of ca.
EUR80m. An updated sum-of-the-parts valuation yields an unchanged price target
of EUR19. We confirm our Buy recommendation (upside: 83%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8f7ae69b4b80ca7fe803947c70b6af5a

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PNE AG

