Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH 17.11.2025

Company Name: PNE AG
ISIN: DE000A0JBPG2
Recommendation: Buy
Target price: 19,00 Euro
Target price on sight 12 Monate
Last rating change: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen
Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 19,00.

Zusammenfassung: PNE hat die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Das EBITDA stieg deutlich auf EUR21,9 Mio. (Q3/24: -EUR2,4 Mio.) und übertraf damit unsere Prognose. Die Hauptgründe für das starke EBITDA waren der Verkauf von Windparks (48 MW) und ein besseres EBITDA im Segment Stromerzeugung. Das Management rechnet mit weiteren Projektverkäufen in Deutschland, Polen oder Frankreich sowie Meilensteinzahlungen im vierten Quartal und hat daher die EBITDA-Prognose für 2025 (EUR70 Mio. - EUR110 Mio.) bekräftigt. Nach einem starken dritten Quartal erwarten wir ein noch stärkeres viertes Quartal und halten an unserer EBITDA-Prognose für 2025 von ca. EUR80 Mio. fest. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR19. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 83%).

First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 19.00 price target.

Abstract: PNE reported Q3 figures and held a conference call. EBITDA significantly increased to EUR21.9m (Q3/24: EUR-2.4m) and topped our forecast. The main reasons for the strong EBITDA were wind farm sales (48 MW) and better Power Generation segment EBITDA. Management expects further project sales in Germany, Poland, or France as well as milestone payments in Q4 and has thus reiterated 2025 EBITDA guidance (EUR70m - EUR110m). Following a strong Q3, we expect an even stronger Q4 and stick to our 2025E EBITDA forecast of ca. EUR80m. An updated sum-of-the-parts valuation yields an unchanged price target of EUR19. We confirm our Buy recommendation (upside: 83%).