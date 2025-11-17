W​e​r​b​u​n​g ausblenden

UN-Sicherheitsrat sichert Gaza-Friedensplan ab

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution zur Absicherung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump verabschiedet. 13 Mitgliedsländer des Rates stimmten in New York für den von den USA eingebrachten Vorschlag, der unter anderem auch eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung der Waffenruhe vorsieht./cah/DP/he

