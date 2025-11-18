Dax weiter auf Talfahrt - Rheinmetall-Aktie steigt

Frankfurt (Reuters) - Nach dem schwachen Wochenauftakt ziehen sich Dax-Anleger weiter zurück.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag um 1,5 Prozent auf 23.236 Punkte nach. Die Ausverkaufsstimmung im US-Technologiesektor mache auch den Börsen in Asien und dem Dax in Frankfurt zu schaffen, sagte RoboMarkets-Analyst Jürgen Molnar. "Der Technologiesektor lässt weiter die vermeintlich heiße Luft ab, die Bären haben für den Moment die Kontrolle auf dem Börsenparkett übernommen."

Gegen den Trend legten die Aktien von Rheinmetall um bis zu 4,6 Prozent zu. Der Rüstungskonzern will seinen Umsatz bis 2030 auf rund 50 Milliarden Euro steigern, wie er auf einer Investorenveranstaltung mitteilte. Die operative Marge soll dann bei mehr als 20 Prozent liegen. Zudem kündigte das Unternehmen eine neue Konzernstruktur und eine neue Strategie für das US-Geschäft an. Größter Dax-Verlierer war die Deutsche Bank mit einem Kursrückgang von bis zu 4,0 Prozent.

