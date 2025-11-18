EQS-News: ASUS IoT kündigt PE3000N an

EQS-News: ASUS IoT / Schlagwort(e): Produkteinführung

Kompakte Edge-AI-Plattform für physische KI, beschleunigt durch NVIDIA Jetson Thor

HAUPTPUNKTE

Kompakte Edge-AI-Leistung: NVIDIA Jetson Thor mit 2.070 FP4 TFLOPS in einem platzsparenden Gehäuse

Robust und zuverlässig: MIL-STD-810H-Bauweise mit 12-60V-Eingang und Unterstützung für 25 GbE-Links und 16 GMSL-Kameras in schwierigen Umgebungen

Flexible Erweiterung: Modulare E/A und optionaler zweiter Stack für kundenspezifische Konnektivität und skalierbare Sensorfusion

TAIPEI, Taiwan, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- ASUS IoT stellt heute das PE3000N vor, eine kompakte Edge-AI-Plattform, die entwickelt wurde, um die fortschrittlichen Anforderungen der Robotik der nächsten Generation und der intelligenten Automatisierung zu erfüllen. Beschleunigt durch die hochmoderne NVIDIAJetson ThorPlattform, mit der fortschrittlichen NVIDIABlackwell GPU, einer leistungsstarken 14-Core Arm CPU und einem branchenführenden 128GB LPDDR5X Speicher, ermöglicht es beeindruckende 2.070 FP4 TFLOPS an KI-Verarbeitungsleistung in einem äußerst platzsparenden Formfaktor – ideal für die Integration in Robotersysteme, bei denen sowohl Platz als auch Energieeffizienz entscheidend sind. Mit seiner robusten Architektur bietet das PE3000N mit Jetson T5000-Modul Entwicklern und Integratoren ein neues Maß an Autonomie, Sensorfusion und KI-gesteuerter Steuerung für industrielle, kommerzielle und intelligente Infrastruktur-Implementierungen.

Robuste Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Umgebungen

Das auf Langlebigkeit ausgelegte PE3000N verfügt über industrietaugliche MIL-STD-810H-Anschlüsse und ein flaches Gehäuse, das auch anspruchsvollen Betriebsbedingungen standhält. Mit der Unterstützung von bis zu vier optionalen 25 GbE-Links und 16 GMSL-Kameras ermöglicht es Sensorfusion mit hoher Bandbreite und fortschrittliche maschinelle Bildverarbeitung, selbst in den schwierigsten Umgebungen. Der breite 12-60-V-Gleichstromeingang und die Zündungsunterstützung gewährleisten einen stabilen, akkuschonenden Betrieb in vielfältigen Umgebungen – von Fabrikhallen und autonomen Fahrzeugen bis hin zur Smart-City-Infrastruktur. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 60 °C gewährleistet das PE3000N eine robuste Leistung und sichere Datenverarbeitung und ist damit eine zuverlässige Lösung für unternehmenskritische Robotik-, Automatisierungs- und Edge-KI-Anwendungen.

Konfigurierbares Design für Erweiterung und vielseitigen Einsatz

Vielseitigkeit ist ein Markenzeichen des PE3000N: ein skalierbares Gehäuse und modulare E/A-Schichten, die Schnittstellen wie PoE, GMSL, CAN und QSFP28 unterstützen, um den sich entwickelnden Sensor- und Netzwerkanforderungen gerecht zu werden. Der optionale zweite Stack ermöglicht eine vertikale Erweiterung bei einer kompakten Höhe von 2U und erlaubt eine projektspezifische E/A-Anpassung. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören PTP/PPS für die präzise Synchronisierung von Sensoren, integriertes TPM 2.0 für robuste Sicherheit und Unterstützung für LTE/5G/GNSS-Module, wodurch sich die Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen erweitern.

Verstärkung der KI-Leistung im Grenzbereich

Die herausragende Rechenleistung des PE3000N unterstützt die effiziente Ausführung von generativen KI-Modellen wie visuellen Sprachmodellen (VLMs) und großen Sprachmodellen (LLMs) sowie von Echtzeit-Videoanalysen und autonomen Steuerungsaufgaben. Um ein nahtloses Cloud-to-Edge-Erlebnis zu bieten, werden NVIDIA KI-Technologien für physische KI-Anwendungen eingesetzt, darunter NVIDIA Isaac für Robotik, NVIDIA HoloscanPlattform für Echtzeit-Sensorverarbeitung und sogar die Erstellung und Bereitstellung von KI-Agenten für die Videoanalyse mit NVIDIA Agenten-KI-Workflows wie NVIDIABlueprintfürVideo Search and Summarization (VSS) von NVIDIA Metropolis. Durch die Verarbeitung großer Datenmengen und die Erleichterung einer schnellen Entscheidungsfindung direkt am Netzwerkrand gewährleistet das PE3000N einen völlig autonomen Betrieb und intelligente Analysen mit minimaler Latenz, wodurch die Abhängigkeit von Cloud-Konnektivität entfällt und die Reaktionsfähigkeit für moderne Robotik und industrielle Automatisierung maximiert wird.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Das ASUS IoT PE3000N wird offiziell im ersten Quartal 2026 auf den Markt kommen. Die vollständigen Spezifikationen finden Sie auf der Produktseite. Für Musteranfragen wenden Sie sich bitte bis zum 4. Quartal 2025 an Ihren örtlichen ASUS-Vertreter oder füllen Sie dieses Formular aus.

