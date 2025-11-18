EQS-News: KAEC UNTERZEICHNETE EIN MOU MIT NEF AT CITYSCAPE GLOBAL ZUR ENTWICKLUNG NEUER HOTEL-, EINZELHANDELS- UND WOHNPROJEKTE

EQS-News: Nef / Schlagwort(e): Produkteinführung/Vertrag

KAEC UNTERZEICHNETE EIN MOU MIT NEF AT CITYSCAPE GLOBAL ZUR ENTWICKLUNG NEUER HOTEL-, EINZELHANDELS- UND WOHNPROJEKTE



RIYADH, Saudi-Arabien, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Während der diesjährigen Cityscape Global unterzeichnete King Abdullah Economic City (KAEC) eine Absichtserklärung mit Nef, einem führenden globalen Immobilienentwickler mit einer Präsenz auf drei Kontinenten, in sieben Ländern und mit bisher über 85 abgeschlossenen wegweisenden Projekten. Die Partnerschaft schafft die Voraussetzungen für neue Hotel-, Einzelhandels- und Wohnprojekte, die den Ehrgeiz der Stadt widerspiegeln, globale Ideen und hochwertige Entwicklungskonzepte voranzubringen. King Abdullah Economic City (KAEC) ist ein PIF-Unternehmen, einer der größten Staatsfonds der Welt mit einem verwalteten Vermögen von 925 Milliarden USD. King Abdullah Economic City (KAEC) ist ein Investitionszentrum von Weltrang und ein florierendes, transformatives städtisches Ziel, das wettbewerbsfähige Industrien mit zukunftsfähigen Möglichkeiten verbindet. Als Katalysator für die saudi-arabische Vision 2030 erstreckt sich das KAEC auf 185 Millionen Quadratmetern entlang der Küste des Roten Meeres nördlich von Jeddah und bietet ein nahtlos integriertes Ökosystem für Unternehmen, Einwohner und Besucher gleichermaßen.

Prof. Dr. Emrullah Isler, türkischer Botschafter in Saudi-Arabien, nahm an der Zeremonie teil, bei der Abdulaziz Alnowaiser, CEO von KAEC, und Erden Timur, Vorsitzender von Nef, die Partnerschaft offiziell besiegelten.

Abdulaziz Alnowaiser, CEO von KAEC, kommentierte: „Unsere Zusammenarbeit mit Nef spiegelt das Engagement von KAEC wider, sein Wohn- und Lifestyle-Angebot durch Partnerschaften mit führenden Entwicklern zu erweitern. Diese Vereinbarung stellt das nächste Kapitel auf unserem Weg zum Aufbau einer modernen, nachhaltigen Stadt dar, die Innovation, Gemeinschaft und Lebensqualität miteinander verbindet. Durch die Zusammenarbeit mit globalen Partnern setzen wir die langfristige Vision des KAEC als florierendes Reiseziel, in dem Menschen leben, arbeiten und sich wohlfühlen können, in die Realität um."

Darauf aufbauend merkte Erden Timur, Vorsitzender von Nef, an: „Wir sind stolz darauf, mit KAEC zusammenzuarbeiten, um die Zukunft des modernen urbanen Lebens in Saudi-Arabien zu gestalten. Bei Nef haben wir die Menschen im Blick und schaffen Räume, die einen echten Wert und sinnvolle Erfahrungen bieten. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Designphilosophie und unser internationales Know-how in eines der vielversprechendsten und dynamischsten Reiseziele Saudi-Arabiens einzubringen."

Die Partnerschaft stärkt die Rolle des KAEC als wachsendes Zentrum für Innovation, Tourismus und Investitionen. Sie unterstützt auch die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele Saudi-Arabiens durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Förderung der Beteiligung des Privatsektors und die Förderung eines nachhaltigen Wachstums in der gesamten Region. Die Vereinbarung trägt zur Dynamik der KAEC bei, lebendige Wohn-, Einzelhandels- und Gastgewerbeviertel zu entwickeln, die den Bedürfnissen einer vielfältigen und wachsenden Gemeinschaft gerecht werden.

Als globaler Bauträger, der von Zentralasien bis Nordamerika tätig ist, hat Nef mehr als 45.000 Eigentumsurkunden ausgestellt und expandiert weiterhin schnell mit einem Grundstücksportfolio von mehr als 25 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen ist in der Branche einzigartig positioniert, da es als einziger Entwickler mit weltbekannten Industriedesignern und Künstlern zusammenarbeitet, um effiziente Wohnumgebungen zu schaffen, in denen Design, Kunst und Technologie miteinander verschmelzen. Das patentierte Foldhome-Konzept von Nef, das mehr als 24 Premium-Lifestyle-Annehmlichkeiten bietet, ohne die Eigentumskosten zu erhöhen, stellt ein einzigartiges Unterscheidungsmerkmal auf dem globalen Markt dar. Bekannt für effiziente Raumplanung, durchdachtes, auf den Menschen bezogenes Design und intelligente Erschwinglichkeit, setzt Nef konsequent Prioritäten, um Produkte zu liefern, die die Erwartungen übertreffen. Mit großer internationaler Erfahrung und einem schnell wachsenden Grundbesitz, der sich in den letzten Jahren verdoppelt hat, will Nef die Zukunft des modernen Wohnens durch Innovation, herausragendes Design und globale Ambitionen gestalten.

