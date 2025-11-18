IRW-News: Harvest Technology Group: Harvest schließt exklusiven Wiederverkäufervertrag mit Pyxis Controls ab

IRW-PRESS: Harvest Technology Group: Harvest schließt exklusiven Wiederverkäufervertrag mit Pyxis Controls ab

18. November 2025 - Harvest Technology Group Limited (das Unternehmen oder Harvest) (ASX: HTG | FSE: HTE) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Vereinbarung mit Pyxis Controls (Pyxis) abgeschlossen hat, durch die Pyxis als exklusiver Wiederverkäufer der Nodestream-Technologie-Suite von Harvest in den Regionen Naher Osten, Nordafrika, Türkei, Indien und Südafrika (MENATISA) ernannt wird.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wurden Pyxis exklusive regionale Rechte gewährt, um die Nodestream-Lösungen von Harvest in der MENATISA-Region zu vertreten, zu integrieren und zu kommerzialisieren. Als exklusiver Technologieintegrationspartner von Harvest wird Pyxis seine etablierten Netzwerke und technischen Fähigkeiten nutzen, um die Einführung in Schlüsselbranchen voranzutreiben, darunter nationale Sicherheit, Energie, Marine und behördliche Kommunikation.

Die Vereinbarung umreißt einen Rahmen für die gemeinsame Geschäftsentwicklung, technische Unterstützung, Marktunterstützung und Schulungen. Im Gegenzug wird Pyxis lokalisierte Integrations-, Vertriebs- und Kundendienstleistungen bereitstellen, während beide Parteien Einnahmen aus Produktverkäufen, Lizenzierung und Integrationsprojekten innerhalb des Gebiets teilen. Exklusivität und die Gewährung von Aktienoptionen unterliegen definierten Leistungsmeilensteinen und regelmäßigen Überprüfungen, um eine kontinuierliche Ausrichtung auf die Marktentwicklungsziele sicherzustellen.

Wesentliche Vertragsbedingungen

Exklusivität: Pyxis wurde für einen anfänglichen Zeitraum von 2,5 Jahren Exklusivität gewährt. Wenn Pyxis in dieser Zeit einen Mindest-Rohertragsanteil von 500.000 A$ an Harvest liefert, verlängert sich die Exklusivität um weitere 2,5 Jahre.

Umsatzbeteiligung: Die Bruttomarge wird nach vereinbarten Abzügen und vorbehaltlich vereinbarter Mindestpreise im Verhältnis 40 % Harvest / 60 % Pyxis geteilt.

Leistungsbezogene Aktienoptionen: Pyxis hat Anspruch auf leistungsbasierte Optionen an Harvest bei Erreichen bestimmter Verkaufs- und Gewinnziele, die bei Ausübung dazu führen, dass Harvest bis zu 5 Mio. A$ in bar erhält. Die Bedingungen der leistungsbezogenen Optionen sind wie folgt:

Monate 1 - 12 (1. Option):

Optionen in Höhe des Pyxis-Umsatzes (sofern Harvest mindestens 40 % des Rohertrags erhält), ausübbar zu 0,0225 A$, begrenzt auf 3 Mio. A$.

Monate 13 - 24 (2. Option):

Optionen in Höhe des Pyxis-Umsatzes (sofern Harvest mindestens 40 % der Bruttomarge erhält), ausübbar zu 0,025 A$, begrenzt auf 3 Mio. A$, abzüglich jeglicher Ausgabe aus dem ersten Jahr.

Monate 25 - 36 (3. Option):

Optionen in Höhe des Harvest-Gewinnanteils aus Pyxis, ausübbar zu 0,03 A$

Monate 37 - 48 (4. Option):

Optionen in Höhe des Harvest-Gewinnanteils aus Pyxis, ausübbar zu 0,035 A$

Monate 49 - 60 (5. Option):

Optionen in Höhe des Harvest-Gewinnanteils aus Pyxis, ausübbar zu 0,04 A$

Gesamtobergrenze

Gesamtumfang der Leistungsoptionen begrenzt auf 5 Millionen A$ ausübbaren Wert für Harvest.

Die Optionsbedingungen sind in Anhang A aufgeführt.

Vertretung im Vorstand: Sollte Pyxis eine vollständig verwässerte Eigentumsposition von mehr als 10 % erreichen, ist es berechtigt, einen Direktor für den Harvest-Vorstand zu nominieren.

Support & Schulung: Harvest wird Pyxis Schulungen, Testlizenzen und technischen Support zur Verfügung stellen, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen.

Einführungsrechte: Pyxis kann auch globale Kunden einführen und erhält für diese benannten Kunden Exklusivität unter ähnlichen Margen- und Zahlungsstrukturen.

Beendigung: Der Vertrag kann von jeder Partei wegen einer nicht behobenen wesentlichen Vertragsverletzung, bei Insolvenz oder wenn die weitere Erfüllung gegen geltendes Recht verstoßen würde, gekündigt werden. Harvest kann außerdem wegen unsachgemäßer Nutzung oder unzulässigem Weiterverkauf der Waren kündigen. Nach der Beendigung gelten Pflichten zur Rückgabe vertraulicher Informationen, ausstehende Gebühren müssen innerhalb von 14 Tagen bezahlt werden, und es müssen keine weiteren Bestellungen erfüllt werden.

Harvest-Geschäftsführer Ilario Faenza sagte:

Diese Vereinbarung mit Pyxis Controls stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne in unserer internationalen Expansionsstrategie dar. Pyxis verfügt über tiefgreifende technische Expertise und vertrauensvolle Beziehungen in den Bereichen nationale Sicherheit, Energie und Regierung im MENATISA-Raum - genau die Märkte, in denen Nodestream unvergleichlichen Mehrwert liefert. Ihre Fähigkeit, missionskritische Kommunikation zu integrieren und bereitzustellen, passt perfekt zu unserer Vision, sichere Video- und Datenübertragung mit ultrageringer Bandbreite zum globalen Standard zu machen. Wir sehen diese Partnerschaft als starken Katalysator für beschleunigtes Umsatzwachstum und eine langfristige Marktdurchdringung in einigen der strategisch wichtigsten Sektoren und Regionen der Welt.

Pyxis Controls CTO, Adam Joseph Fasullo, ergänzte:

Wir sind stolz, diese Partnerschaft mit Harvest Technology Group zu formalisieren - einem Unternehmen, dessen Innovationen neu definieren, was im Bereich sicherer, bandbreiteneffizienter Kommunikation möglich ist. In der MENATISA-Region verlangen unsere Kunden aus den Bereichen nationale Sicherheit, Energie und Regierung belastbare, Echtzeit-Konnektivität in den herausforderndsten Einsatzumgebungen. Nodestream liefert genau das - eine transformative Fähigkeit, die die Lücke zwischen Feldoperationen und Leitstellen schließt, sogar dort, wo traditionelle Netzwerke versagen. Durch die Kombination der regionalen Integrationsstärke von Pyxis mit der bahnbrechenden Technologie von Harvest sind wir in der Lage, einen neuen Maßstab für missionskritische Kommunikation zu setzen und die digitale Transformation jener Branchen zu beschleunigen, die die nationale Sicherheit und Energieinfrastruktur untermauern.

Über Pyxis Controls

Pyxis Controls, mit Hauptsitz in Ras Al Khaimah, Vereinigte Arabische Emirate, ist ein spezialisierter Technologieintegrator und Lösungsanbieter, der fortschrittliche Systeme zu Land, zu Wasser und in der Luft in mehreren missionskritischen Sektoren bereitstellt. Mit einem Fokus auf Innovation, Interoperabilität und operative Resilienz hat Pyxis einen starken Ruf für die Bereitstellung von End-to-End-Lösungen aufgebaut, die komplexe Technologieumgebungen miteinander verbinden. Die Kernkompetenzen des Unternehmens umfassen:

- Nationale Sicherheitssysteme - Bereitstellung integrierter Führungs-, Überwachungs- und taktischer Kommunikationsfähigkeiten für Anwendungen in der nationalen Sicherheit, Strafverfolgung und Heimatschutz.

- Energie- und Industrieinfrastruktur - Einsatz robuster Überwachungs-, Automatisierungs- und Steuerungssysteme zur Verbesserung von Effizienz, Sicherheit und Betriebszeit in den Sektoren Öl, Gas, Energie und Fertigung.

- Marine- und kritische Kommunikation - Unterstützung von maritimen Betreibern, Hafenbehörden und Offshore-Industrien mit sicheren Kommunikationslösungen mit geringer Latenz und Technologien für verbesserte Lageerfassung.

- Technologieintegration für Regierung und Unternehmen - Entwurf und Umsetzung von Projekten zur digitalen Transformation, die IT-, OT- und Cybersicherheits-Frameworks für einsatzbereite Leistung kombinieren.

Durch diese strategische Vereinbarung wird Pyxis Controls seine umfassende Branchenerfahrung, technischen Integrationskapazitäten und etablierten Beziehungen in der MENATISA-Region (Naher Osten, Nordafrika, Türkei, Indien und Subsahara-Afrika) nutzen, um die Markteinführung der Nodestream-Lösungen von Harvest zu beschleunigen. Diese Regionen weisen eine starke Nachfrage nach sicherer, echtzeitfähiger Video- und Datenübertragung in bandbreitenbeschränkten und latenzkritischen Umgebungen auf, wie beispielsweise abgelegenen Energieanlagen, Grenzsicherheitszonen und maritimen Operationen.

Durch die Kombination der regionalen Reichweite und Integrationskompetenz von Pyxis mit der hocheffizienten, verschlüsselten Streaming-Technologie von Nodestream ist die Partnerschaft in der Lage, Kunden aus den Bereichen nationale Sicherheit, Energie und Regierung, die unter schwierigsten Betriebsbedingungen eine gesicherte Konnektivität benötigen, transformative Kommunikationsmöglichkeiten zu bieten.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand der Harvest Technology Group Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Anfragen von Unternehmen und Medien richten Sie bitte an:

E-Mail: investor@harvest-tech.com.au

Anfragen von Investoren, bitte kontaktieren:

Mr George Lazarou, Unternehmenssekretär

Tel: +61 8 6370 6370 | E-Mail: investor@harvest-tech.com.au

Über Harvest Technology Group

Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich netzwerkoptimierter Remote-Operationen, die Echtzeit-Fernsteuerung, Kommunikation, Automatisierung und Überwachungsfunktionen bereitstellen. Mit Hauptsitz in Perth, Australien, revolutioniert die Unternehmensgruppe Remote-Feldservices mit ultra-niedrigbandbreitenoptimierten Livestreaming-Lösungen, die es Kunden ermöglichen, überall auf der Welt mit ihren Anlagen und ihrem Personal verbunden zu bleiben und dabei nur einen Bruchteil der bestehenden Bandbreitenressourcen zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://harvest.technology/

Wenn Sie den HTG Insights Newsletter für zukünftige Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte unsere Website und abonnieren Sie am unteren Seitenende.

Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen, insbesondere solche, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum der Harvest Technology Group Limited beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können sich aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten unterscheiden.

