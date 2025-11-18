TAGESVORSCHAU: Termine am 18. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Verve Group, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day 08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen 09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day 10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day 10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen 12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen 14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day 14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung 16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Biontech, Research and Development Day DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day DEU: KWS Saat, Capital Markets Day FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele BEL: Argenx, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25 16:00 USA: NAHB-Index 11/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris 11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen. DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém USA: Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman zu Besuch bei US-Präsident Trump, Washington

