US-Repräsentantenhaus stimmt für Freigabe von Epstein-Akten

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Repräsentantenhaus hat mit großer parteiübergreifender Mehrheit für die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gestimmt. Ob die Unterlagen tatsächlich offengelegt werden, ist jedoch unklar - es braucht noch die Zustimmung des Senats und die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump./gei/DP/he

