US-Repräsentantenhaus stimmt für Freigabe von Epstein-Akten
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Repräsentantenhaus hat mit großer parteiübergreifender Mehrheit für die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gestimmt. Ob die Unterlagen tatsächlich offengelegt werden, ist jedoch unklar - es braucht noch die Zustimmung des Senats und die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump./gei/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Schweizer GroßbankUBS-Präsident spricht wohl mit US-Finanzminister über Umzug in USAgestern, 14:04 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDie Aktie dieses Autobauers hat weitere zehn Prozent Abwärtspotenzialheute, 16:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis