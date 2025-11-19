Aktien New York Schluss: Kleine Erholung - Warten auf Nvidia

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rücksetzer an den US-Börsen haben sich die Kurse am Mittwoch etwas erholt. Zu sehr wollten die Investoren aber vor der mit großer Spannung erwarteten Quartalsbilanz von Nvidia nicht mehr ins Risiko gehen. Kurz nach der Schlussglocke lässt das wertvollste Unternehmen der Welt die Katze aus dem Sack. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 46.138,77 Punkte. Andere große Indizes legten aber etwas stärker zu.

Der Quartalsbericht des Chip-Giganten und KI-Trendsetters ist quasi eine Bewährungsprobe für die großen Tech-Konzerne generell. Die Sorgen um womöglich zu hohe Bewertungen von Unternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) haben zugenommen. Sollte Nvidia den hohen Erwartungen nicht gerecht werden, droht nicht nur dessen Aktienkurs und der Tech-Branche Ungemach, sondern den Börsen insgesamt. Die zuletzt gefallenen Nvidia-Aktien legten am Mittwoch um knapp 3 Prozent zu.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich am Mittwoch um 0,38 Prozent auf 6.642,16 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte mit 0,56 Prozent auf 24.640,52 Zähler noch etwas stärker zu./bek/he