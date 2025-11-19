Gut jedes dritte Unternehmen leidet unter Auftragsmangel

Berlin (Reuters) - Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland klagt über einen Mangel an Aufträgen.

Der Anteil sank im Oktober zwar leicht auf 36,9 Prozent, von 37,8 Prozent im Juli, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner vierteljährlichen Auswertung mitteilte. Damit liege er aber weiter deutlich über dem langfristigen Durchschnitt. "Der Weg aus der Auftragsflaute ist noch lang", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Der Auftragsmangel kann durch konjunkturell bedingte Nachfrageschwäche, aber auch durch zu hohe Kosten und damit mangelnde preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen entstehen."

In der Industrie ist der Anteil der Unternehmen mit fehlenden Aufträgen gesunken – von 38,0 Prozent im Juli auf 35,5 Prozent im Oktober. "So atmet vor allem der Automobilbereich etwas auf", hieß es. Hier sank der Anteil von 38,7 Prozent im Juli auf nunmehr 29,5 Prozent. Im Metallsektor und in der Papierindustrie (jeweils rund 44 Prozent) bleibt die Lage demnach besonders schwierig. In der Chemischen Industrie stieg der Anteil um rund fünf Punkte auf 39,1 Prozent.

"Die Dienstleister berichten sogar etwas häufiger von fehlenden Aufträgen", betonte das Ifo-Institut. Der Anteil stieg in diesem Sektor von 31,4 auf 33,6 Prozent. Besonders betroffen sind Leiharbeitsfirmen (64 Prozent), Beherbergung (52,4 Prozent) sowie Werbeagenturen und Marktforscher (54,8 Prozent).

Im Handel bleibt die Lage schwierig: Unter den Großhändlern klagten knapp zwei Drittel (61,9 Prozent) über fehlende Aufträge – ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorquartal (64,9 Prozent). "Unter den Einzelhändlern hat sich die Situation nur minimal verbessert", so die Münchner Forscher. Der Anteil sank von 52,1 auf 48,4 Prozent. Der Einzelhandel fährt im Weihnachtsgeschäft im November und Dezember einen großen Teil seines Jahresumsatzes ein.