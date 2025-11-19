W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Ifo:

Gut jedes dritte Unternehmen leidet unter Auftragsmangel

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Alexey Fedorenko/Shutterstock.com

Berlin (Reuters) - Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland klagt über einen Mangel an Aufträgen.

Der Anteil sank im Oktober zwar leicht auf 36,9 Prozent, von 37,8 Prozent im Juli, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner vierteljährlichen Auswertung mitteilte. Damit liege er aber weiter deutlich über dem langfristigen Durchschnitt. "Der Weg aus der Auftragsflaute ist noch lang", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Der Auftragsmangel kann durch konjunkturell bedingte Nachfrageschwäche, aber auch durch zu hohe Kosten und damit mangelnde preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen entstehen."

In der Industrie ist der Anteil der Unternehmen mit fehlenden Aufträgen gesunken – von 38,0 Prozent im Juli auf 35,5 Prozent im Oktober. "So atmet vor allem der Automobilbereich etwas auf", hieß es. Hier sank der Anteil von 38,7 Prozent im Juli auf nunmehr 29,5 Prozent. Im Metallsektor und in der Papierindustrie (jeweils rund 44 Prozent) bleibt die Lage demnach besonders schwierig. In der Chemischen Industrie stieg der Anteil um rund fünf Punkte auf 39,1 Prozent.

"Die Dienstleister berichten sogar etwas häufiger von fehlenden Aufträgen", betonte das Ifo-Institut. Der Anteil stieg in diesem Sektor von 31,4 auf 33,6 Prozent. Besonders betroffen sind Leiharbeitsfirmen (64 Prozent), Beherbergung (52,4 Prozent) sowie Werbeagenturen und Marktforscher (54,8 Prozent).

Im Handel bleibt die Lage schwierig: Unter den Großhändlern klagten knapp zwei Drittel (61,9 Prozent) über fehlende Aufträge – ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorquartal (64,9 Prozent). "Unter den Einzelhändlern hat sich die Situation nur minimal verbessert", so die Münchner Forscher. Der Anteil sank von 52,1 auf 48,4 Prozent. Der Einzelhandel fährt im Weihnachtsgeschäft im November und Dezember einen großen Teil seines Jahresumsatzes ein.

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte weiter Verluste machen - Anleger nervösgestern, 14:45 Uhr · dpa-AFX
Wall Street dürfte weiter Verluste machen - Anleger nervös
Quartalsbericht veröffentlicht
Sixt verdient vor Steuern mehr und konkretisiert Umsatzprognose13. Nov. · dpa-AFX
Sixt verdient vor Steuern mehr und konkretisiert Umsatzprognose
Softwarekonzern und Online-Händler
Microsoft und Amazon droht strengere EU-Regulierung im Cloud-Geschäftgestern, 12:23 Uhr · Reuters
Microsoft und Amazon droht strengere EU-Regulierung im Cloud-Geschäft
Niederländischer Farbenhersteller
AkzoNobel und Axalta schmieden neuen Farben-Gigantengestern, 08:51 Uhr · Reuters
AkzoNobel-Logo auf Laptop-Bildschirm
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden