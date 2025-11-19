W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Märkte heute

Amazon Downgrade sorgt für Druck, KI und Gold im Blick mit Nvidia & Barrick

onvista · Uhr

Heute geht es um: Hypoport, SMA Solar, Siemens, Renault, PDD Holdings, Baidu, Home Depot, Barrick Mining, Microsoft, Nvidia und Amazon.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Barrick Mining: Elliott steigt ein

Elliotts Einstieg über 700 Millionen Dollar bringt frische Dynamik in den Goldsektor. Die mögliche Aufspaltung von Barrick und die strategischen Motive dahinter sorgen für Gesprächsstoff - besonders mit Blick auf die sehr unterschiedlichen Profilen der globalen und nordamerikanischen Assets. 

Nvidia: KI-Infrastruktur wächst schneller als erwartet

Neue Daten von JPMorgan deuten auf einen massiven Ausbau der Rechenzentrumslandschaft hin. Die Investitionswelle in KI-Hardware, Hyperscaler-Capex und die immer engeren Partnerschaften im Ökosystem erzeugen einen deutlichen Erwartungsdruck vor den kommenden Zahlen. 

Amazon: Redburn wird vorsichtig

Ein frisches Downgrade stellt die Renditeperspektiven der Gen-AI-Investitionen infrage. Warum Analysten inzwischen deutlich kritischer auf die Kapitalintensität im Hyperscaler-Modell blicken und was das für die großen Player bedeutet.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Nvidia
Siemens
Amazon
Microsoft
Barrick Mining
SMA Solar
Hypoport
JP Morgan
Home Depot
Pinduoduo
Baidu
Renault
Ai Holdings
J
JPMORGAN

