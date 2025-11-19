Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Barrick Mining: Elliott steigt ein

Elliotts Einstieg über 700 Millionen Dollar bringt frische Dynamik in den Goldsektor. Die mögliche Aufspaltung von Barrick und die strategischen Motive dahinter sorgen für Gesprächsstoff - besonders mit Blick auf die sehr unterschiedlichen Profilen der globalen und nordamerikanischen Assets.

Nvidia: KI-Infrastruktur wächst schneller als erwartet

Neue Daten von JPMorgan deuten auf einen massiven Ausbau der Rechenzentrumslandschaft hin. Die Investitionswelle in KI-Hardware, Hyperscaler-Capex und die immer engeren Partnerschaften im Ökosystem erzeugen einen deutlichen Erwartungsdruck vor den kommenden Zahlen.

Amazon: Redburn wird vorsichtig

Ein frisches Downgrade stellt die Renditeperspektiven der Gen-AI-Investitionen infrage. Warum Analysten inzwischen deutlich kritischer auf die Kapitalintensität im Hyperscaler-Modell blicken und was das für die großen Player bedeutet.