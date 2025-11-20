EQS-Adhoc: PANDION AG: Anleihegläubiger beschließen Prolongation der Unternehmensanleihe und weitere Änderungen der Anleihebedingungen

EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Anleihe

PANDION AG: Anleihegläubiger beschließen Prolongation der Unternehmensanleihe und weitere Änderungen der Anleihebedingungen



20.11.2025 / 11:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Köln, 20. November 2025 – Die PANDION AG, Köln, hat bei der vom 17. bis 19. November erfolgten Abstimmung ohne Versammlung für die Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5 / WKN A289YC) eine Zustimmung für die Anpassung der Anleihebedingungen von annähernd 100 % erhalten. Die Teilnahmequote lag bei rund 55 % des ausstehenden Anleihevolumens.

Die Anleihegläubiger gaben ihre Zustimmung für die folgenden Beschlussgegenstände:

Erhöhung des Zinssatzes auf 8,00 % p.a.; Halbjährliche Zinszahlung; Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 5. August 2028; Vierteljährliche Berichterstattung über die Finanzlage; Halbjährliche Investorenveranstaltung per Telefonkonferenz; Vorzeitige Teilrückzahlung in Höhe von 10 % des Gesamtnennbetrags der Anleihe zum 31. Dezember 2027.

Die Prolongation der Anleihe 2021/2026 ist Teil eines umfassenden Konzepts zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur und stellt neben weiteren Maßnahmen eine wichtige Voraussetzung für die Gewährleistung der Liquidität der PANDION AG dar. Die Zustimmung der Anleihegläubiger erhöht den finanziellen Handlungsspielraum der Gesellschaft mit dem Ziel, die Rückführung oder Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 umzusetzen und somit die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten.



Kontakt:

PANDION AG

Reinhold Knodel, Vorstand

Im Mediapark 8, 50670 Köln

T. +49 221 71600-221

E-Mail: ir@pandion.de

Web: https://pandion.de/



Investor Relations (Privatanleger)

Fabian Kirchmann / Jonas Schneider

iron AG

T. +49 (0) 221 91409735

E-Mail: ir@pandion.de